В Омске отказывались брать в больницу бабушку в двусторонней пневмонией

Пожилую пациентку увезли в больницу только после огласки ее истории. Фото: Иван МАКЕЕВ

Практически о безвыходной ситуации, с которой пришлось столкнуться ее семье, рассказала омичка Виктория Бебенева. Ее 83-летнюю бабушку, которая была в тяжелом состоянии, фактически бросили умирать дома. В отчаянии родственница пациентки начала бить тревогу в соцсетях.

– Моя бабушка, Кожемяко Мария Александровна 1937 г.р., нуждается в медицинской помощи! – написала Виктория в паблике «Омск Live». – Всю свою жизнь она отдала медицине: работала врачом-педиатром, затем на скорой помощи спасала детей и взрослых. А сейчас в возрасте 83 лет сильно заболела. Вчера скорая отвезла на МСКТ, где результат оказался неутешительным: двусторонняя пневмония, 54% поражение легких. Но при этом в госпитализации было отказано: «В Омске нет ни одного места в больнице!». После МСКТ отвезли домой. Состояние ухудшается с каждым часом: дышать становится труднее, чувствует себя очень плохо! Вызываем скорые, но говорят все тоже самое. Пробовали звонить на разные горячие линии, но результата это не принесло. Помогите, пожалуйста. Может, кто-нибудь знает, куда можно обратиться, позвонить или написать?

Буквально на следующий день после того, как история получила огласку, пациентку положили в больницу. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, на днях «Комсомолка» рассказывала об очереди из ковидных скорых, которые собираются перед МСЧ-4. Дело в том, что по ночам там работает единственный на весь город томограф. В минздраве сначала пообещали сделать круглосуточным МСКТ еще и в диагностическом центре, но этого так и не произошло.

Более того, еще в прошлый понедельник наш источник в скорой сообщал, что очереди теперь не только на диагностику, но и на госпитализацию тех, у кого поражение легких уже поражено. В минздраве тогда эту информацию не подтвердили, сообщив, что мест в больницах достаточно.