«Никакого кризиса нет»: В минздраве Омской области прокомментировали очередь из скорых

В минздраве считают, что проблема надумана. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне «Комсомолка» писала о внушительной очереди их скорых, которая в очередной раз собралась перед МЧС-4. Дело в том, что по ночам там работает единственный на весь Омск томограф. Туда везут на обследование пациентов с подозрением на ковид со всего города. После этого в областном минздраве сообщили, что по ночам начнут принимать еще и в диагностическом центре. Однако этого не произошло. Тогда пресс-служба ведомства прислала такой ответ:

– После обследования каждого пациента томограф нужно обрабатывать, делать паузы. Сейчас никакого кризиса нет. На сегодняшний день количество обращений снизилось, сейчас по ночам для пациентов с пневмонией и коронавирусом работает только один томограф. При необходимости минздрав готов ввести дополнительные аппараты КТ.

Однако сегодня, 22 сентября, утром нам рассказали, что накануне перед МЧС-4 собрались уже 19 скорых, которые привезли пациентов с подозрением на коронавирус. Более того, по информации нашего источника, теперь там образовалась очередь уже и на госпитализацию - из больных, у которых после томографии подтвердилась пневмония.

ОБНОВЛЕНО:

В минздраве не подтвердили информацию об очереди на госпитализацию. Скопление пациентов объяснили тем, что именно в понедельник люди чаще обращаются за помощью к врачам.

– В Омске нет проблем с госпитализацией пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, и есть стойкое ощущение, что ситуация подогревается искусственно. На данный момент пациентов принимают ГБ № 11, БСМП № 2, МСЧ № 4, РД № 4, ДГКБ № 3. Ежедневно идет выписка выздоровевших. Коечного фонда достаточно. Подавляющее большинство вновь выявленных пациентов – это люди с бессимптомной или слабо выраженной картиной болезни. Аппараты КТ работают в КДЦ и МСЧ № 4. В Понедельник бывают небольшие задержки, в связи с тем, что после выходные люди начинают активно обращаться за помощью, но еще раз повторяем: никакой критической ситуации нет.