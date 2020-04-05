Появилось видео, как полиция разгоняет по громкоговорителю омичей домой на самоизоляцию

5 Апр 2020 2020-04-05T09:05:22+03:00

В УМВД заявили, что будут штрафовать нарушителей на 40 тысяч [видео]

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Обязательная самоизоляция в Омской области продлена до 12 апреля. Практически перекрыты въезд и выезд из города. Машины пропускают лишь в исключительных случаях.Покидать дома можно лишь для похода в ближайший магазин или аптеку, а также для получения экстренной медицинской помощи.

Полиция опубликовала видео, на котором экипаж ГИБДД ездит по городу и напоминает омичам правила самоизоляции через громкоговоритель. Сибиряков просят оставаться дома.

- Перемещаться по городу могут только работники экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения при наличии подтверждающего документа. Помните, что нужно держать дистанцию от других людей не менее полутора метров! - говорит инспектор в громкоговоритель на ролике.

Пока ни один омич за нарушение самоизоляции оштрафован не был. Штрафы получили лишь те, кто нарушил домашний карантин. Это сибиряки, которые вернулись из-за границы или контактировали с больными коронавирусом. Все они имели предписание Роспотребнадзора сидеть дома 2 недели.

Ранее губернатор Бурков заявил, что за нарушение самоизоляции грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Позже в полиции объяснили, по каким статьям будут наказывать омичей. В полиции дали понять, что с понедельника 6 апреля собираются жестче пресекать нарушения самоизоляции. Появляться в городе без спецпропусков от работодателей нельзя.

В Омской области по состоянию на утро 5 апреля 10 заболевших коронавирусом.

ГИБДД через мегафон просит омичей оставаться дома.Уважаемые омичи! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с первого апреля в Омской области введён особый режим самоизоляции. Покидать свой дом можно только в случае жизненной необходимости: - для посещения ближайшего продуктового магазина, аптеки, выноса мусора, а также, если вам требуется неотложная медицинская помощь. При появлении симптомов простуды, оставайтесь дома и вызовите врача. Со второго апреля на период действия особого режима отменен льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий. Перемещаться по городу могут только работники экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения при наличии подтверждающего документа. Помните, что нужно держать дистанцию от других людей не менее полутора метров! Просим неукоснительно соблюдать правила самоизоляции! Берегите себя и жизни ваших близких! Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU