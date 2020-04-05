2020-04-05T07:32:03+03:00
Общество

В ГИБДД объяснили, кто и в каких случаях может выезжать из закрытого Омска

Пропускать будут не всех
Станислав МУХИН
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ФОТО: Госавтоинспекция по Омской областиФОТО: Госавтоинспекция по Омской области
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Продлен режим обязательной самоизоляции в Омской области до 12 апреля. Вдобавок полиция и региональные власти ограничили въезд и выезд из города. Омск фактически стал закрытым. Те, кто пытается выехать из города, оказываются в пробке. Большинство машин разворачивают и не выпускают.

В Госавтоинспекции объяснили, кого на границе пропустят и в каких случаях.

- Водителю нужно будет при выезде объяснить ситуацию инспектору ГИБДД, куда он направляется. Машину пропустят, если, например, надо забрать ребенка из села у родственников или отвезти сельчанина в больницу Омска, - пояснили нам в региональной ГИБДД.

Наверняка пропустят и дачников, которые смогут документально доказать, что садовый участок находится за пределами города.

Добавим, что в Омской области на утро 5 апреля подтверждено 10 случаев коронавируса.

Омск перекрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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