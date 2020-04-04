«У блокпоста гаишники - никого не впускают и не выпускают»: На въезде в Омск скопилась очередь из машин
Все более жесткие меры принимают меры омские власти в борьбе с распространением коронавируса. На 4 апреля в Омске подтвердили 10 случаев заболевания covid-19. После продления всеобщей самоизоляции минимум до 12 апреля в региональном правительстве пообещали штрафовать тех, кто без пропуска и уважительной причины будет появляться на улицах в городе. Штраф составляет 40 тысяч - в полиции подробно объяснили, на какие статьи будут ссылать при вынесении наказаний.
Предупредили в УМВД и о том, что с 4 апреля движение на въезде и выезде из Омска будет ограничено. Фактически город сейчас закрыт. Пропускают лишь транзитный транспорт, который везет товары и продукты в Омск, и водителей с пропусками. Остальных омичей разворачивают.
Из-за этого на въездах в город образовалась огромная пробка на несколько десятков машин. Видео с одной из таких появилось в соцсетях.
- Вот блокпост в Омск. Теперь никого не впускают и не запускают. Машины без пропуска разворачивают. Вот такие делишки, - говорит на ролике один из водителей, попавший в такой затор.
Омск перекрыли.
Добавим, что в Омской области подтверждено 10 случаев коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU