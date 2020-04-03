В полиции объяснили, по каким статьям будут штрафовать на 40 тысяч за нарушение режима самоизоляции в Омске

3 Апр 2020 2020-04-03T18:37:26+03:00

Появляться на улицах Омска без пропуска и уважительной причины больше нельзя - оштрафуют. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Режим обязательной самоизоляции в Омской области продлили как минимум до 12 апреля. Такое решение приняло региональной правительство. Выходить на улицу можно лишь за в ближайшие магазины и аптеки. За появление в городе без пропуска и уважительной причины омичей теперь будут штрафовать. Размер наказания может достигать 40 тысяч. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков. По город будут расставлены полицейские патрули.

Позже в полиции и омском правительстве разъяснили правовые основания, за которые будут штрафовать жителей Омска за нарушение режима самоизоляции.

- Действия граждан, допустивших нарушения режима всеобщей самоизоляции, могут быть квалифицированы по статьям 6.3, 19.4 и 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями: для граждан – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей, - уточнили в омской полиции.

В переводе на русский язык штрафовать сибиряков будут по трем административным статьям: за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за неповиновение законному распоряжению должностного лица и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Пока ни один омич не был оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU