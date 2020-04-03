«Меня допрашивает полиция за несовпадение данных»: За фейк о 26 заболевших коронавирусом «Миссис Мира» из Омска грозит крупный штраф

На страницу омской предпринимательницы и обладательницы титула «Миссис Россия-2019» Анны Кузнецовой подписаны почти 30 тысяч человек. Всех их на днях она напугала постом, где рассказывала о якобы уже 26 омичах, заразившихся коронавирусом. По официальным данным, на тот момент в регионе на самом деле не было выявлено ни одного такого случая.

Через несколько дней в двери многодетной матери, сеявшей панику, позвонил полицейский. Выяснилось, что ей грозит наказание за распространение фейка. Вот, что пишет сама Анна (орфография и пунктуация сохранены):

– Помимо того, что трое моих маленьких детей сейчас болеют ветрянкой, случилось ещё более страшное: за меня взялись сотрудники полиции! Вчера в первой половине дня ко мне пришёл участковый для допроса и дачу письменного объяснения на тему распространения ложной информации о короновирусе! [...] Эту информацию мне предоставила мед работник, которую я случайно встретила во дворе нашего дома, когда гуляла с детьми. Всем известно, что я изначально придерживалась позиции ‘без паники’ и верила официальной информации наших региональных властей, но я пообещала поделиться новостями со всеми, если мне станет известно о заражённых короновирусом в Омске. В тот день, когда я узнала о количестве заболевших, я тут же рассказала моим подписчикам об этом с целью предостеречь и записала видеообращение от имени Миссис России с призывом всех граждан оставаться дома! [...] Мое видеообращение о соблюдении порядка и всех рекомендаций по сохранению здоровья, в том числе обязательного условия оставаться дома - выставляли даже в Америке! И люди говорили спасибо! А сейчас меня допрашивают за несовпадающие данные... Друзья, пожалуйста, будьте ОСТОРОЖНЫ на тему короновируса. Ведь завтра сотрудники полиции могут постучаться и в ваши двери! Все сейчас строго и серьезно! Берегите себя.

В пресс-службе омской полиции пока ситуацию не комментируют. «Комсомолке» там пояснили, что какие-то выводы можно будет делать только по материалам дела, которое на данный момент не возбуждено.

mrsrussia2019 Сутки я переваривала информацию, теперь готова поделиться со всеми. Помимо того, что трое моих маленьких детей сейчас болеют ветрянкой, случилось ещё более страшное: за меня взялись сотрудники полиции! Вчера в первой половине дня ко мне пришёл участковый для допроса и дачу письменного объяснения на тему распространения ложной информации о короновирусе! Напомню, что в своём сторис я выкладывала пост о том, что мне известно о 26 заболевших короновирусом в Омске, а также об 1 человеке в реанимации. Эту информацию мне предоставила мед работник, которую я случайно встретила во дворе нашего дома, когда гуляла с детьми. Всем известно, что я изначально придерживалась позиции без паники и верила официальной информации наших региональных властей, но я пообещала поделиться новостями со всеми, если мне станет известно о заражённых короновирусом в Омске. В тот день, когда я узнала о количестве заболевших, я тут же рассказала моим подписчикам об этом с целью предостеречь и записала видеообращение от имени Миссис России с призывом всех граждан оставаться дома! Тут же выходит официальная информация о 3 заболевших в г.Омске. Через день 6. Вчера утром: полицейский, допрос и предполагаемый административный штраф от 30.000 рублей.. А уже вечером омичи узнают о 8 заболевших и 1 человеке в реанимации, огромном количестве людей под наблюдением и введением особого режима по карантину с 01.04. И где правда? И знаете что? Я не боюсь говорить о том, что узнаю. Я беспокоюсь о других, особенно моих земляках! На мне большая ответственность за других людей, потому что меня смотрят, читают, верят и слушают. И даже если в этот день, когда я поделилась в своём сторис данными, цифра не совпала с официальной информацией, мы все не дураки и видим, что происходит! Мое видеообращение о соблюдении порядка и всех рекомендаций по сохранению здоровья, в том числе обязательного условия оставаться дома - выставляли даже в Америке! И люди говорили спасибо! А сейчас меня допрашивают за несовпадающие данные... Друзья, пожалуйста, будьте ОСТОРОЖНЫ на тему короновируса. Ведь завтра сотрудники полиции могут постучаться и в ваши двери! Все сейчас строго и серьезно! Берегите себя #короновирус

Добавим, на днях президент Владимир Путин утвердил систему штрафов за публикацию фейков о коронавирусе. Распространение заведомо ложной информации теперь наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей, обязательными исправительными работами или ограничением свободы.

По данным регионального минздрава, на 3 апреля в Омске известно о 9 случаях заражения коронавирусом. Один из них – 62-летний мужчина – находится в реанимации. Но его состояние удалось стабилизировать. У остальных пациентов заболевание протекает в легкой форме.

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