Продление нерабочей недели в Омской области: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции и как будет работать транспорт
После заявления президента нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля продлили до конца апреля. Соответственно, период всеобщей самоизоляции в Омской области тоже продлевается. Однако Владимир Путин позволил регионам самим принимать решения о прекращении нерабочих дней и окончании всеобщей самоизоляции. Главным критерием здесь должна быть текущая ситуация с коронавирусом. По состоянию на 3 апреля, число заболевших коронавирусом в Омске составляет 9 человек. На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся более 7 тысяч сибиряков.
Тем временем, новый министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатов после отставки Дмитрия Вьюшкова рассказала, что будут делать врачи при борьбе с covid-19.
- Будем прилагать все усилия, чтобы команда врачей, главврачей, Минздрава работала как часы - точно знали, что необходимо делать в каждую секунду, каждый момент. Мы будем проводить учения, инструктаж, перестановки в учреждениях с учетом того, что в Омской области есть случаи коронавирусной инфекции, есть один тяжелый пациент. Сейчас мы готовим многие учреждения для развертывания дополнительных инфекционных коек, будем эти больницы перепрофилировать. Все должны быть готовы четко, - сказала министр Солдатова.
Тем временем, в Омске практически полностью свернули работу общественного транспорта. Пассажиропоток упал на 86% - большинство омичей проводит время в самоизоляции. Появилось расписание работы автобусов на этот период.
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ИСТОЧНИК KP.RU