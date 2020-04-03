Стало известно, какие маршруты отменили на период самоизоляции в Омске

С 1 апреля Омская область присоединилась к регионам, где объявлен режим полной самоизоляции. С этого момента горожане стали реже ездить на общественном транспорте.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, по данным на 1 апреля пассажиропоток в городе снизился на 86% от обычного дневного значения, а выпуск муниципального транспорта снижен на три четверти.

Чтобы усилить принятые меры, горадминистрация временно приостановила действие льгот на проезд. А накануне стало известно об отмене на время карантина большинства городских рейсов.

До окончания режима самоизоляции отменены следующие маршруты:

– троллейбус № 7 «Железнодорожный вокзал – пос. Солнечный»;

– троллейбус № 15 «Пос. Чкаловский – ул. Гашека»;

– трамвай № 1 «Ул. Б. Хмельницкого – пос. Амурский»;

– автобус № 1 «Ул. Бархатовой – Омский нефтеперерабатывающий завод»;

– автобус № 12 «Ул. Нефтезаводская (пос. Ермак) – пос. Большие Поля»;

– автобус № 16 «Трикотажная фабрика – пос. Рыбачий»;

– автобус № 21 «Пос. Солнечный – Кожевенный завод»;

– автобус № 23 «Пос. Чкаловский – 12-й Микрорайон (СТЦ «МЕГА»)»;

– автобус №28 «Пос. Солнечный – магазин «Голубой огонек»;

– автобус № 32 «Ул. Бархатовой – Железнодорожный вокзал»;

– автобус № 78 «Пос. Солнечный – ул. Ленина»;

– автобус № 87 «ДСК-2 – завод СК»;

– автобус № 94 «Ул. Крупской – микрорайон «Первокирпичный»;

– автобус № 96 «Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) – ул. Крупской».

Работа следующих маршрутов продлена до 23.00:

– троллейбус № 4 «Железнодорожный вокзал – Омский нефтеперерабатывающий завод пос. Ермак»;

– троллейбус № 67 «Пос. Солнечный – Омский нефтеперерабатывающий завод пос. Ермак»;

– автобус № 24 «Железнодорожный вокзал – пос. Солнечный»;

– автобус № 22 «Ул. Бархатовой – МСЧ-9 (ул. Индустриальная)»;

– автобус № 103 «Пос. Солнечный – Онкодиспансер»;

– автобус № 109 «Пос. Солнечный – Речной порт»;

– автобус № 110 «Ул. Бархатовой – Железнодорожный вокзал».

ОФИЦИАЛЬНО

Директор департамента транспорта города Омска Александр ВЯЛКОВ:

– Выпуск транспорта на линию значительно уменьшен, и чтобы сократить время ожидания нужного маршрута могу порекомендовать пассажирам пользоваться информацией с сайта bus-55.ru. Там можно отследить перемещение муниципальных маршрутов, если вам, несмотря на режим изоляции, необходимо воспользоваться общественным транспортом.