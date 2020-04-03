2020-04-03T15:30:47+03:00
Общество

Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области

Его озвучил губернатор, который обратился к омичам
Станислав МУХИН
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Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области.Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Режим обязательной самоизоляции в Омской области продлили до 12 апреля. Губернатор Александр Бурков обратился к жителям и попросил соблюдать его - не выходить из дома и не выезжать в город. Глава региона озвучил и размер штрафов за нарушение режима самоизоляции.

- К вопросу о том, как передвигаться по городу. Кто может? Напоминаю правила самоизоляции: не появляться в городе, выходить только в ближайший магазин или аптеку. Не надо ездить по городу в другие магазины – правоохранительные органы будут выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции. Подчеркну: штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей, - сказал омский губернатор.

Напомним, в Омске подтвердили 9 случаев коронавируса.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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