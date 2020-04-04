Коронавирус в Омске, последние новости на 4 апреля 2020: Штрафы за нарушение самоизоляции и закрытый для въезда и выезда город

Ранее было известно о 9 случаях covid-19. Число заболевших коронавирусом в Омске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

- В нашем регионе под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета, у 10 человек диагноз "коронавирус" подтвержден лабораторией "Вектор". Пациент, который находится в реанимации клинической инфекционной больницы, стабилен, его состояние не ухудшается, - сообщили там.

Практически свернута работа общественного транспорта. Режим обязательной всеобщей самоизоляции губернатор продлил как минимум до 12 апреля.

Теперь за нарушение самоизоляции в Омской области начнут штрафовать. Размер штрафа может достигать 40 тысяч рублей. По городу расставлены патрули полиции. Кроме того, с 4 апреля будет ограничен въезд и выезд из Омска. Об этом рассказали в омском правительстве.

Отдельно обратился губернатор Александр Бурков к родителям. Он попросил особенно беречь детей. И признался, что его сын тоже устал от самоизоляции, и уже "буквально бегает по потолку".

Не все ответственно ведут себя в этой ситуации. Например, один омич, который был обязан находиться после возвращения на домашнем карантине, полетел в Москву. Полиция каждый день штрафует нарушителей, которые не понимают, какому риску они подвергают других. Омский аэропорт в апреле, кстати, прекращает принимать все заграничные рейсы.

Крупный штраф грозит и омичке - Миссис Мира-2019. Анна Кузнецова во время прямого эфира в Instagram заявила своим подписчицам, что заболевших коронавирусом гораздо больше. И якобы таких пациентов в Омской области уже 26. Теперь за распространение фейков ей грозит крупный штраф. Об этом рассказала в соцсетях сама красавица. Полиция пока не комментирует ситуацию.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

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