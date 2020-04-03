2020-04-03T15:23:44+03:00
Общество

«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция

Однако надо выдержать еще неделю, чтобы остановить распространение коронавируса
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/regik55Фото: vk.com/regik55
Изменить размер текста:

Напомним, накануне президент распорядился продлить общий режим самоизоляции до конца месяца. Впрочем, такие жесткие меры, вероятно, коснутся только Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где выявлено наибольшее число заболевших. В других случаях решать, когда местные жители смогут вернуться к работе, будут главы регионов.

Сегодня, 3 апреля, губернатор Александр Бурков подписал распоряжение, что в Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля. Он выступил с обращением к омичам и призвал их потерпеть еще неделю – только так удастся остановить распространение коронавируса.

– Обращаюсь к родителям: дети гуляют скученно на площадках – нельзя это допускать, – сказал губернатор. – Я понимаю вас: вижу по своему ребенку, который уже бегает по потолку. Детям нужно общение, улица. Но мы должны сберечь здоровье наших детей.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Бурковский: «Подружились с Петровым с первой сцены «Звоните ДиКаприо!»
Омский регоператор привлекает дополнительно технику для вывоза мусора
Бурков распорядился изолировать от семей омских врачей, лечащих больных коронавирусом
Стал известен размер штрафа за нарушение режима самоизоляции в Омской области
«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.
Управлением Россельхознадзора уничтожено более тонны говядины неизвестного происхождения
Живое масло для здоровья
Регоператор просит омичей, выбрасывающих маски с мусором, заворачивать их в пакет
Разоряющиеся омские цветочники раздают свой скоропортящийся товар бесплатно
В Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля