«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция
Напомним, накануне президент распорядился продлить общий режим самоизоляции до конца месяца. Впрочем, такие жесткие меры, вероятно, коснутся только Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где выявлено наибольшее число заболевших. В других случаях решать, когда местные жители смогут вернуться к работе, будут главы регионов.
Сегодня, 3 апреля, губернатор Александр Бурков подписал распоряжение, что в Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля. Он выступил с обращением к омичам и призвал их потерпеть еще неделю – только так удастся остановить распространение коронавируса.
– Обращаюсь к родителям: дети гуляют скученно на площадках – нельзя это допускать, – сказал губернатор. – Я понимаю вас: вижу по своему ребенку, который уже бегает по потолку. Детям нужно общение, улица. Но мы должны сберечь здоровье наших детей.
Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.
ИСТОЧНИК KP.RU
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