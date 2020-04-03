«У меня тоже ребенок уже по потолку бегает»: Бурков сказал, что понимает, как тяжело омичам дается самоизоляция

3 Апр 2020 2020-04-03T15:23:44+03:00

Однако надо выдержать еще неделю, чтобы остановить распространение коронавируса

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Напомним, накануне президент распорядился продлить общий режим самоизоляции до конца месяца. Впрочем, такие жесткие меры, вероятно, коснутся только Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где выявлено наибольшее число заболевших. В других случаях решать, когда местные жители смогут вернуться к работе, будут главы регионов.

Сегодня, 3 апреля, губернатор Александр Бурков подписал распоряжение, что в Омской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля. Он выступил с обращением к омичам и призвал их потерпеть еще неделю – только так удастся остановить распространение коронавируса.

– Обращаюсь к родителям: дети гуляют скученно на площадках – нельзя это допускать, – сказал губернатор. – Я понимаю вас: вижу по своему ребенку, который уже бегает по потолку. Детям нужно общение, улица. Но мы должны сберечь здоровье наших детей.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

ИСТОЧНИК KP.RU