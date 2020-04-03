Нарушение домашнего режима самоизоляции в Омске: губернатор назвал, какие штрафы предусмотрены

Губернатор Александр Бурков на фоне борьбы с covid-19 обратился к жителям Омской области. Напомним, сегодня число заболевших коронавирусом увеличилось до 9 человек. Режим самоизоляции в регионе продлен до 12 апреля.

- В указе президента, который продлил нерабочие дни до конца апреля, даны полномочия регионам самим определять сроки и режим жизнедеятельности территорий. Естественно, исходя из мнения медицинского сообщества, Роспотребнадзора об опасности распространения коронавируса, - сказал глава региона. - Мною принято решение полной самоизоляции в Омской области до 12 апреля включительно. Это означает, что до этой даты работают только предприятия, которые по указу относятся к системо образующим или предприятиям жизнедеятельности. Подчеркиваю: предприятия, которые в нарушение указа продолжат свою деятельность, предусмотрены штрафы до полумиллиона.

Напомнил Александр Бурков и о том, кто имеет право в режиме самоизоляции выходить в город. Губернатор предостерег нарушителей. Губернатор назвал, какие штрафы предусмотрены за нарушение режима самоизоляции в Омске:

- К вопросу о том, как передвигаться по городу. Кто может? Напоминаю правила самоизоляции: не появляться в городе, выходить только в ближайший магазин или аптеку. Не надо ездить по городу в другие магазины – правоохранительные органы будут выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции. Подчеркну: штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей. Прошу это услышать.

Обратился губернатор и к бизнесу. Омские предприниматели на днях написали открытое письмо главе региона. Они просили надолго не закрывать все заведения и торговые комплексы. Александр Бурков высказался довольно жестко.

- Я понимаю, насколько болезненна остановка любого предприятия, любого бизнеса. Люди теряют и деньги , и дело, и рабочие места. Но мы должны понимать: теряя бизнес, мы е должны потерять жизни наших омичей. Жизнь человека дороже любого бизнеса и денег. Я хочу, чтобы бизнес это услышал. Главное здоровье. Я прошу всех работодателей подготовить к открытию рабочих мест с соблюдением всех санитарных норм. Не теряйте время зря: готовьте свои офисы и места для запуска. Мы будем запускать их постепенно.

Отдельно похвалил губернатор и медиков. Он рассказал, что делается для них в регионе.

- Сегодня во время распространения коронавирусной инфекции по всему миру на передовой у нас находятся медики. Они честно и добросовестно исполняют свой долг. Сегодня минздраву была поставлена задача обеспечить всех медиков средствами защиты – врачей и медсестер. Минфин должен обеспечить стимулирующие выплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом и находятся в очаге. Также поставлена задача обеспечить врачей, которые работают с инфекционными пациентами, местом проживания в отдельном корпусе – в санатории или другом месте. Чтобы они не возвращались в семью и не разносили инфекцию. Это нужно для защиты медиков и создания нормальных условий для работы, - сказал Александр Бурков.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто может ездить в городе и на личном авто?

- Только те службы, которые отвечают за жизнеобеспечение города. Или едут на работу и обратно. И при наличии справок, которые выдает работодатель. Будет список предприятий, которые имеют право работать. За достоверность справок и пропусков ответственность несет работодатель. За нарушения будут наказания, - предостерег омичей Александр Бурков. - На личном транспорте ездить можно, но только если есть справка (пропуск). И вы едете на работу или служебное задание. Остальным нельзя. Правоохранительные органы имеют право вас останавливать и накладывать штраф до 40 тысяч.

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«У меня у самого сын уже по потолку дома бегает - но мы должны сберечь детей»

- Обращаюсь к родителям: дети гуляют скученно на площадках – нельзя это допускать. Я понимаю вас: вижу по своему ребенку, который уже бегает по потолку. Детям нужно общение, улица. Но мы должны сберечь здоровье наших детей. Есть санитарная норма - дистанция полтора-два метра.

Губернатор Бурков о штрафах за нарушение самоизоляции и том, кто может выходить в город.

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