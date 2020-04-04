Полиция ограничит въезд и выезд из Омска

4 Апр 2020 2020-04-04T07:44:31+03:00

На въезде и выезде из города с сегодняшнего дня будут стоять патрули, которые должны ограничить въезд и выезд. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Режим соблюдения обязательной самоизоляции, которую в Омской области продлили как минимум до 12 апреля, ужесточается. Следить за этим будет полиция. С 4 апреля будет ограничено движение на въезде и выезда из Омска. Об этом сообщили в УМВД:

- С 4 апреля 2020 года будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города Омска, - рассказали в полиции.

Кроме того, теперь за выход в город и на улицу без уважительной причины и без соответствующего пропуска грозит штраф. Его размер составит 40 тысяч рублей. По-прежнему покидать дом можно для похода в ближайший супермаркет или аптеку.

Если же начальство не разрешило остаться дома, то должно выдать сотруднику пропуск для передвижения по Омску. Бланк справки скачивается с официального сайта регионального правительства и заполняется работодателем. Эти же правила распространяются и на движение на личном авто.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Омске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU