Передвижение по Омску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда и что будет если вас остановит ГИБДД

По-прежнему не все ясно с пропусками и разрешением на передвижение по Омской области в режиме всеобщей самоизоляции. В Указе губернатора оговорен список тех, кто может появляться на улице и передвигаться по городу при наличии пропусков. Это работники непрерывно действующих организаций: медики и фармацевты, сотрудники доставки еды, силовики, спасатели, коммунальщики, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях. А также те, кто занят на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах и сотрудники СМИ.

Как же быть омичам других профессий, которым по каким-то причинам начальство не разрешило остаться дома. Им пропуска должен выдать работодатель. Сейчас в омском правительстве утвердили единую форму. Скачать бланк и заполнить его должен начальник, после чего пропуск выдается сотруднику.

Другой насущный вопрос омичей: можно ли передвигаться по Омску на личном авто. Запрет все-таки есть. Ранее на горячей линии по вопросам коронавируса сообщалось, что за появление на машине без пропуска грозит штраф в 5 000 рублей. За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в региональное УМВД. Там объяснили, что будет, если инспектор ГИБДД остановит водителя без пропуска.

- Не важен способ передвижения – пешком или на машине. Запрет на нахождения на улице действует в обоих случаях. Сотрудник ГИБДД спросит у водителя, куда он направляется. После ответа напомнит автовладельцу о распоряжении Губернатора о всеобщей обязательной самоизоляции. Предупредит об опасности, попросит прекратить нарушение и вернуться к месту проживания кротчайшим путем, - пояснил руководитель пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков. - Пока оснований для штрафных санкций для категории самоизолированных нет. Надеемся на благоразумность людей. Я подчеркну, что одна из главных наших задач сейчас – отслеживание и контроль омичей, которые по предписанию Роспотребнадзора обязаны находиться на домашнем карантине. К сожалению, мы регулярно выявляем нарушителей, которые на личном транспорте вместо нахождения на карантине направляются по важным, на их взгляд, делам. Для данной категории нарушителей предусмотрены административные штрафы, при чем, довольно серьезные.

Проверки на самоизоляции.Видео: УМВД России по Омской области

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