Хоть и медленно, но продолжает расти количество выявленных случаев коронавируса. Ранее было известно о 9 пациентах с covid-19. Сейчас число заболевших коронавирусом в Омске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек.

- В нашем регионе под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета, у 10 человек диагноз "коронавирус" подтвержден лабораторией "Вектор". Пациент, который находится в реанимации клинической инфекционной больницы, стабилен, его состояние не ухудшается, - сообщили в оперштабе.

Ранее губернатор Александр Бурков обратился к омичам. Глава региона особенно просил беречь детей - не выходить лишний раз на улицу. Теперь за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф 40 тысяч.

В региональном минздраве рассказали, что подготовили места в больницах для приема пациентов с коронавирусом, если это понадобится. Также губернатор распорядился предоставить врачам-инфекционистам, которые контактируют с больными covid-19, отдельные места проживания. Речь идет о санаториях или других помещений.

- Чтобы наши медики, которые сейчас на передовой, не несли инфекцию с работы в дом, - объяснил Александр Бурков.

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