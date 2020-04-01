«Грустно, но мы вводим систему пропусков»: Проверять пропуски на передвижение по Омску будет полиция и нацгвардия

Число заболевших коронавирусом в Омской области выросло до 8. За жизнь 62-летнего сибиряка борются врачи - он в тяжелом состоянии. С 1 апреля в Омске ввели режим обязательной всеобщей самоизоляции. Губернатор Александр Бурков рассказал, что это значит и ответил на самые злободневные вопросы. Он рассказал, как принималось решение о введении этого режима.

- Один человек в возрасте 62-х лет в критическом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь. На оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции мы обсудили все «за» и «против» режима самоизоляции. Выслушали главного санитарного врача региона, который настаивал на введении такого режима. И с учетом его позиции приняли решение, - сказал губернатор.

Он еще раз пояснил, что значит режим обязательной самоизоляции. Куда и кто может выходить на улицы в Омске.

- Мы впервые ввели такой режим, никто к нему не готовился, это практически чрезвычайная ситуация. Решения приходится принимать очень быстро. Режим в первую очередь предполагает запрет покидать жилище. Можно выйти в аптеку или магазин, но в шаговой доступности, а не ехать на другой конец города, как многие пенсионеры у нас делают, чтобы купить какой-то товар подешевле, - заявил Бурков. - Что касается выгула собак, не надо идти в парк, гулять по всей набережной, ограничьтесь ближайшей площадкой. Сейчас главное противодействие вирусу – самоизоляция. Не надо всю ответственность перекладывать на врачей, многое зависит от вас самих и соблюдения правил.

Теперь, по словам главы региона, особые требования к торговым сетям. Именно в магазинах должны следить за тем, чтобы покупатели могли держать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра. От них требуют ограничивать количество клиентов, если невозможно соблюдать это предписание.

Объяснили в омском правительстве и кто беспрепятственно может перемещаться по городу.

- Это медики, сотрудники правоохранительных органов, предприятий жизнеобеспечения города, например «Омскэлектро», «Омскводоканала» и других, а также предприятий непрерывного цикла работы. Их перечень сегодня нами будет обозначен, - сказал Александр Бурков.

Так должен выглядеть пропуск для прохода или проезда по городу.

В ближайшее время власти введут в Омске систему пропусков. За их проверкой будут следить полиция и нацгвардия. Заказывать их для своих работников должны работодатели. Информацию о сотрудников необходимо подавать в УМВД.

- Как ни грустно, но мы вынуждены вводить систему пропусков. Их будут выдавать органы местного самоуправления, сами предприятия из перечня и органы региональной власти. Формы пропусков и порядок их выдачи мы сегодня утвердим. Основную нагрузку по проверке пропусков будут нести полиция и нацгвардия.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Руки мою постоянно, маску не надеваю»

- Я сам соблюдаю гигиену, постоянно мою руки, в том числе после общения с людьми. Как прихожу домой, мою руки, лицо, снимаю верхнюю одежду, - признался Александр Леонидович. - Основное правило – соблюдать санитарные нормы. Маску как таковую я не надеваю. Она полезна только в том случае, если человек сам заболевает. Чтобы не инфицировать других, ему нужна маска. Также очень часто проветриваю кабинет. Во всех общественных помещениях у нас также проводится дезинфекция.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава региона не исключил отмену парада к 9 Мая из-за коронавируса

- Ничего предсказать сейчас невозможно. Нет задачи отметить праздник любой ценой. Если ситуация будет критическая, сложная, тогда, наверное, найдут какие-то другие формы празднования. Возможно, парад будет перенесен. Всё возможно. Мы должны быть ко всему готовы. Для нас главное то, что Победа – в душе, в сердцах людей. Как отпраздновать – мы всегда найдем варианты, - подчеркнул Бурков.

СКАЗАНО

«Еще раз обращаюсь к бизнесу - в Италии тоже до последнего работали кафе!»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Еще раз обращаюсь к бизнесменам. Я могу вас понять, вам нужно кормить семьи. Но если вы поспособствуете распространению инфекции по городу, она может коснуться и ваших близких. Президент зачем ввел нерабочую неделю? Чтобы изолировать людей друг от друга. Жизнь человеческая дороже всего. Но некоторые представители бизнеса не понимают этого. У них долги, скоропортящиеся продукты… В Италии тоже не слышали, гнались за бизнесом, там до последнего работали и кафе, и магазины, и дискотеки. Сегодня у них по 900 человек умирает в день. Более 12 тысяч погибших итальянцев! Они показали нам, как делать нельзя! Коронавирус распространяется более масштабно, чем грипп или ОРВИ.

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)