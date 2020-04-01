Пропуска в Омске в период самоизоляции: кто может получить и где

«Комсомолка» выяснила, кто, как и где в Омске сможет получить пропуск для прохода или проезда по городу на время режима полной самоизоляции, который сейчас установлен в регионе.

Напомним, накануне в городе выявили сразу пять новых случаев заражения Covid-19. Таким образом общее число заболевших в Омской области, о которых на данный момент известно, достигло восьми. Хуже другое: напрямую с этими людьми контактировали 1 200 человек. У них заболевание может проявиться в ближайшие дни.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, губернатор Александр Бурков принял жесткое, но необходимое в данной ситуации решение – ввести режим полной самоизоляции.

Это означает, что всем омичам запрещено покидать свои дома. Исключение – вынос мусора, поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также выгул собаки не далее 100 метров от дома. Также смогут передвигаться по улицам местные жители, которые продолжат трудиться даже в эти дни. Это все сотрудники экстренных служб и стратегически важных для региона предприятий, остановить которые невозможно.

Им придется носить с собой специальную справку, удостоверяющую, что они действительно вынуждены работать, а не просто вышли проветриться на свежем воздухе. Чтобы оформить такие документы для своих сотрудников, руководители предприятий и организаций должны передать их паспортные данные в региональное УМВД. Направить их можно дистанционно через официальный сайт полиции – здесь. При условии, что человек планирует передвигаться на машине, необходимо указать ее номер.

Так должен выглядеть пропуск для прохода или проезда по городу.

Добавим, что сейчас на дорогах усилены патрули Госавтоинспекции, которые проверяют документы у водителей. Нарушение условий самоизоляции теперь административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф.