Первый чиновник лишился работы из-за коронавируса: Главу омского минздрава отправили в отставку

Очередное совещание штаба по борьбе с распространением коронавируса стало судьбоносным для главы омского минздрава Дмитрия Вьюшкова. Как сообщают некоторые участники этого заседания, губернатор Александр Бурков жестко раскритиковал работу чиновника. Это совпало с ростом случаев выявленных в регионе - диагноз выявили уже у 8 человека. В Омской области ввели режим всеобщей обязательной самоизоляции.

С чем связано недовольство губернатора работой министра и что именно он поставил ему в вину пока неясно. Однако Дмитрия Вьюшкова быстро отправили в отставку. Он стал первым чиновником, лишившимся своего места из-за плохой работы по борьбе с коронавирусом.

- Завтра у нас будет новый министр здравоохранения, - лаконично подтвердил отставку министра Вьюшкова в эфире 12 канала глава региона.

Дмитрий Вьюшков был назначен министром лишь в декабре 2018 года. Ранее он был первым заместителем министра здравоохранения Омской области. А еще раньше возглавлял онкологический диспансер.

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)