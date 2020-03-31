2020-03-31T20:03:50+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Омской области увеличилось до 8 человек

Один из них в тяжелом состоянии - об этом сообщает оперативный штаб
Станислав МУХИН
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Все больше людей ходит в магазины вот в таком виде.Все больше людей ходит в магазины вот в таком виде.Фото: ВКонтакте
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Ухудшается ситуация с распространением коронавируса в Омской области. По состоянию на 31 марта число заболевших увеличилось до 8 человек. С ними, по данным властей, контактировали около 1 200 человек.

- К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодняшний день, у нас в Омской области уже 8 человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

В связи с этим в Омской области ввели обязательный режим самоизоляции. Покидать квартиры без уважительной причины теперь нельзя. Общественный транспорт также прекращает свою работу в Омске. Будут работать лишь дежурные маршруты к предприятиям, которые не могут приостановить свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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