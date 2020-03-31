Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Как и предполагалось, Омская область присоединилась к числу регионов, которые по примеру Москвы и Санкт-Петербурга переходит на режим всеобщей самоизоляции.

- Только что завершилось заседание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Омской области. Было принято решение о введении на территории нашего региона - Особого режима самоизоляции. В ближайшее время загрузим видеообращение губернатора, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Омской области.

Что это значит? Это значит, что жители Омска не должны покидать свои квартиры без уважительной причины. К таковым относят поход в магазин за продуктами, проезд на работу, если вдруг предприятие не может остановить свою деятельность. Уважительной причиной считается и прогулка с собакой на расстоянии не дальше 100 метров от дома. По крайней мере, такие правила действуют в Москве.

Буквально несколькими часами ранее на всеобщий режим самоизоляции перешел и соседний Новосибирск.

Теперь властям предстоит ответить на главные вопросы омичей: кому можно выходить на улицы Омска, будут ли вводить пропуска и разрешено ли передвигаться по Омску на личном транспорте. И будут ли работать автобусы.

Добавим, что к 31 марта в Омской области зарегистрировано три случая коронавируса. Диагноз нашли у семьи, вернувшейся из отпуска в Эмиратах.