2020-03-30T15:31:19+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого

В областном правительстве прокомментировали, что будет с режимом самоизоляции
Станислав МУХИН
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Улицы опустели, но не все вняли советам остаться дома.Улицы опустели, но не все вняли советам остаться дома.Фото: ВКонтакте
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В Омской области зафиксированы первые три случая коронавируса. Диагноз подтвердился у семьи, прилетевшей из Эмиратов. С выходных не работают кинотеатры, кафе и крупные торговые комплексы. Губернатор Александр Бурков попросил омичей оставаться дома. Тем более что с 30 марта по всей стране объявлена нерабочая неделя.

Однако не все ситуацию восприняли серьезно. Некоторых сибиряков не остановила даже новость о попадании коронавируса в регион. В итоге многие отправились гулять на Иртышскую набережную. Губернатор раскритиковал омичей за такой подход. И даже записал специальное видеообращение.

. Фото: Анна МИКУЛА

.Фото: Анна МИКУЛА

– Не все омичи правильно отреагировали на просьбы и рекомендации. Наши меры контроля выявили отдельные предприятия и организации торговли, которые вопреки принятым нормам продолжили работу, подвергая дополнительной опасности заражения вирусом своих работников и клиентов. Многие еще надеются на традиционное русское «авось», - заявил в обращении Александр Бурков.

Сейчас запрета на передвижения по Омску нет. Но появились домыслы, что режим самоизоляции в регионе собираются ужесточать. Якобы это дали понять в омском правительстве после очередного совещания.

- Очередными изменениями в распоряжение губернатора Омской области о режиме повышенной готовности будут включены дополнительные меры безопасности, рекомендованные федеральным оперативным штабом, – говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

За это сообщение некоторые СМИ и зацепились. Федеральный центр и премьер Мишустин как раз рекомендовал регионам ввести меры, которые сейчас принимаются в столице. В ближайшее время выходить из дома без уважительной причины там будет нельзя. Не исключается и введение в Москве пропусков. О каких "дополнительных мерах безопасности" идет речь в случае с Омском, пока неясно. В омском правительстве запрет на свободное передвижение по городу опровергают.

- Все, что связано с запретом передвижения по городу - фейк. В правительстве на сегодняшний день эта тема не поднимается, ограничение передвижения не рассматривается, - сказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Ярослав Лесовский.

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Обращение Губернатора Омской области Александра Буркова к омичам 29.03.2020.Видео: правительство Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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