2020-03-30T09:32:45+03:00
Общество

«Многие надеются на русское «авось»: Губернатор раскритиковал омичей, нарушающих самоизоляцию при коронавирусе

После первых в регионе случаев Covid-19 губернатор Бурков записал обращение к жителям [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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28 марта, в день, когда в регионе объявили карантин, стало известно о первых омичах заразившихся коронавирусом. Как выяснилось, молодая семья – родители и ребенок – 15 марта вернулись домой из Объединенных Арабских Эмиратов. Как и положено в таких случаях, их обследовали, отправили на самоизоляцию, а через 10 дней взяли повторные анализы. К сожалению, в их случае страшный диагноз подтвердился.

Как признались сами пациенты, даже не догадывалась бы, что являются носителями смертельно опасного заболевания, если бы не проверка. Они переносят болезнь в очень легкой форме.

Но этот случай – исключительный. На данный момент от страшной пандемии, с которой борется мир, умерли уже 30 846 человек, заболели – 664 608. Число зараженных в России – 1 264, Чтобы оно не росло в геометрической прогрессии, надо строго придерживаться рекомендованных правил: стараться не выходить из дома, носить маски на улице и тщательно мыть руки.

Несмотря на то, что в Омской области введен карантин, местные жители восприняли его как дополнительные выходные и отправились гулять.

Губернатор записал видеообращение, где раскритиковал омичей за беспечность. Он призвал омичей не паниковать, но отнестись к ситуации со всей серьезностью.

– Первый день реализации карантинных мероприятий показал, что не все омичи правильно отреагировали на просьбы и рекомендации, – говорит Александр Бурков. – Наши меры контроля выявили отдельные предприятия и организации торговли, которые вопреки принятым нормам продолжили работу, подвергая дополнительной опасности заражения вирусом своих работников и клиентов. Многие еще надеются на традиционное русское «авось». Вчера приходилось слышать мнение, что омичам бояться нечего – ведь вируса в области нет. Теперь, к сожалению, уже есть. Надеюсь, что этот факт отрезвит тех, кто пренебрегает мерами безопасности, кто считает меры слишком жесткими и не готов жертвовать своими интересами в условиях пандемии. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит в мире. К примеру, в Италии пренебрегали мерами безопасности под предлогом угрозы частному бизнесу. А сегодня там процветает только один бизнес – похоронный. Мы такой ситуации в Омской области не допустим!

Обращение Губернатора Омской области Александра Буркова к омичам 29.03.2020.Видео: правительство Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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