2020-03-29T07:15:22+03:00
Происшествия

Первые заболевшие коронавирусом в Омской области: диагноз подтвердился у троих сибиряков, вернувшихся из Эмиратов

Всех, кто летел с первыми заболевшими Covid-19 в Омской области одним рейсом, просят срочно пройти обследование
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской области
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Первые заболевшие Covid-19, к сожалению, выявлены в Омске, долгое время оставшемся незараженным этим смертельно опасным вирусом. Накануне, 28 марта, диагноз подтвердили сразу у троих местных жителей. Эта семья вернулась из ОАЭ. Всех людей, летевших с ними на одном самолете, просят срочно пройти обследование. В больницу идти не надо – достаточно вызвать врача на дом.

– 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва–Омск они вернулись домой. После прилета семья находилась в домашнем карантине, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Тест на коронавирус, взятый согласно нормам на 10 день после возвращения, дал положительный результат. После этого больные сразу же были помещены в специально отведенный бокс Инфекционной клинической больницы 1 на улице Лазо. В настоящее время их состояние удовлетворительно. Установлены лица, имевшие контакт с этой семьей. В настоящее время все они находятся в режиме изоляции.

Заразившиеся – молодая семья с ребенком. У них заболевание проходит в очень легкой форме. Пациенты признаются: если бы не сделали тест, даже не подозревали, что являются носителями такого страшного заболевания.

При первом появлении любых тревожных симптомов пассажирам, летевшим данным рейсом, необходимо обратиться за помощью в колл-центр по номеру 8 800 350 46 96.

Также сообщается, что минувшей ночью медики, специалисты Роспотребнадзора и наземных служб аэропорта встретили 610 омичей, вернувшихся из-за границы. Всех их осмотрели, двоих прямо из здания аэропорта отправили в обсервацию. При любом подозрении на коронавирус людей будут госпитализировать.

Также сообщается, что на сегодня в регионе на самоизоляции под наблюдением медиков находятся 6265 человек. 21 омич – в стационаре инфекционной больницы. В это число входят и трое с подтвердившимся диагнозом.

Местных жителей, особенно лиц старшего возраста, просят быть предельно осторожными, чаще мыть руки и соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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