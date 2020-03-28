Из-за борьбы с коронавирусом на проходной Омского нефтезавода собрали толпу в сотни человек
Хорошее начинание руководства Омского нефтеперерабатывающего завода в результате обернулось недоразумением. В регионе пока не выявили случаев заражения коронавирусом. Но как и во всей стране, в Омской области с 28 марта по 5 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения этой смертельно опасной инфекции.
К сожалению, рабочие ОНПЗ не смогут уйти на эти продолжительный выходные. Остановить производство невозможно ни на день.
Фото: vk.com/chp55
Чтобы хоть как-то обезопасить людей, на заводе ввели особый режим, и в начале каждого дня у сотрудников измеряют температуру. Из-за этого на проходной образуются огромные очереди.
– Запускают по четверо, поэтому так медленно, – рассказали очевидцы.
На записях, попавших в распоряжение «Комсомолки», и роликах, которые попали в соцсети, видно, что на территории перед заводом с утра собрались сотни сотрудников. В том числе стоят и китайские специалисты. Многие из последних предусмотрительно пришли на работу в защитных масках. Рабочие переживают, что такая мера, наоборот, может только поспособствовать распространению заразы.
ОНПЗ.
Сложно попасть на работу.Видео: vk.com/chp55
Пробка на проходной.Видео: vk.com/chp55
ОФИЦИАЛЬНО
«Беспрецедентные дополнительные меры контроля вызвали краткосрочное замедление пропуска»
– Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и продолжает работу в штатном режиме. ОНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора РФ, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОНПЗ. – Реализуются организационные и профилактические мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, массового бесконтактного измерения температуры у сотрудников предприятия и подрядных организаций.
Беспрецедентные дополнительные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время.
ИСТОЧНИК KP.RU