2020-03-28T16:41:24+03:00
Общество

Из-за борьбы с коронавирусом на проходной Омского нефтезавода собрали толпу в сотни человек

Людям решили измерить температуру перед началом рабочего дня [фото, видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Хорошее начинание руководства Омского нефтеперерабатывающего завода в результате обернулось недоразумением. В регионе пока не выявили случаев заражения коронавирусом. Но как и во всей стране, в Омской области с 28 марта по 5 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения этой смертельно опасной инфекции.

К сожалению, рабочие ОНПЗ не смогут уйти на эти продолжительный выходные. Остановить производство невозможно ни на день.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Чтобы хоть как-то обезопасить людей, на заводе ввели особый режим, и в начале каждого дня у сотрудников измеряют температуру. Из-за этого на проходной образуются огромные очереди.

– Запускают по четверо, поэтому так медленно, – рассказали очевидцы.

На записях, попавших в распоряжение «Комсомолки», и роликах, которые попали в соцсети, видно, что на территории перед заводом с утра собрались сотни сотрудников. В том числе стоят и китайские специалисты. Многие из последних предусмотрительно пришли на работу в защитных масках. Рабочие переживают, что такая мера, наоборот, может только поспособствовать распространению заразы.

ОНПЗ.

Сложно попасть на работу.Видео: vk.com/chp55

Пробка на проходной.Видео: vk.com/chp55

ОФИЦИАЛЬНО

«Беспрецедентные дополнительные меры контроля вызвали краткосрочное замедление пропуска»

– Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и продолжает работу в штатном режиме. ОНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора РФ, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОНПЗ. – Реализуются организационные и профилактические мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, массового бесконтактного измерения температуры у сотрудников предприятия и подрядных организаций.

Беспрецедентные дополнительные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Не покидайте дом без крайней необходимости»: Омичам стали приходить предупреждения от МЧС
В Омской области создали платформу, где собраны сервисы по доставке еды
Из-за угрозы коронавируса у рабочих Омского НПЗ измеряют температуру
В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус
У студентки из Омска в Казахстане не подтвердился коронавирус
PREMIER покажет онлайн-концерт Zivert
В Омске машина зависла прямо над сугробом
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» примут участие во всемирной акции «Час земли»
17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса
Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину
Омич, убивший человека из-за бутылки водки, попал на запись камеры наблюдения
Неправильно припаркованный на Ленина розовый УАЗ рекламировал шоу «Солдатки» на ТНТ
Омичи «зажгут синим»
Омичи появились на WildBerries
Пьяный омич угрожал расправой медикам скорой, которые пытались ему помочь
Число потенциальных носителей коронавируса в Омске увеличилось почти до 4 тысяч человек
«Все службы в режиме повышенной готовности»: Мэр рассказала, как Омск будет бороться с Covid-19
Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку
Жители севера Омской области жалуются на агрессивных волков