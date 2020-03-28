Из-за борьбы с коронавирусом на проходной Омского нефтезавода собрали толпу в сотни человек

Хорошее начинание руководства Омского нефтеперерабатывающего завода в результате обернулось недоразумением. В регионе пока не выявили случаев заражения коронавирусом. Но как и во всей стране, в Омской области с 28 марта по 5 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения этой смертельно опасной инфекции.

К сожалению, рабочие ОНПЗ не смогут уйти на эти продолжительный выходные. Остановить производство невозможно ни на день.

Фото: vk.com/chp55

Чтобы хоть как-то обезопасить людей, на заводе ввели особый режим, и в начале каждого дня у сотрудников измеряют температуру. Из-за этого на проходной образуются огромные очереди.

– Запускают по четверо, поэтому так медленно, – рассказали очевидцы.

На записях, попавших в распоряжение «Комсомолки», и роликах, которые попали в соцсети, видно, что на территории перед заводом с утра собрались сотни сотрудников. В том числе стоят и китайские специалисты. Многие из последних предусмотрительно пришли на работу в защитных масках. Рабочие переживают, что такая мера, наоборот, может только поспособствовать распространению заразы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769333" frameborder="0"></iframe> ОНПЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769328" frameborder="0"></iframe> Сложно попасть на работу.Видео: vk.com/chp55

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/769330" frameborder="0"></iframe> Пробка на проходной.Видео: vk.com/chp55

ОФИЦИАЛЬНО

«Беспрецедентные дополнительные меры контроля вызвали краткосрочное замедление пропуска»

– Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и продолжает работу в штатном режиме. ОНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора РФ, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОНПЗ. – Реализуются организационные и профилактические мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, массового бесконтактного измерения температуры у сотрудников предприятия и подрядных организаций.

Беспрецедентные дополнительные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время.