Коронавирусный карантин: В Омске закрыли все торговые комплексы, рестораны и театры

В Омской области, как и во всей стране начались длительные выходные. Далеко не всем удастся воспользоваться такой возможностью и отказаться от работы на целую неделю. И все же таким людям рекомендуют трудиться хотя бы дистанционно, из дома.

Тех счастливчиков, у кого все-таки получится отдохнуть, настоятельно просят быть сознательными и стараться без необходимости не выходить на улицу.

В Омской области пока не выявлено ни одного заболевшего Covid-19, однако пандемия этой смертельно опасной инфекции пока только продолжает набирать обороты, поэтому необходимо быть предельно осторожными.

Губернатор Александр Бурков подписал распоряжение «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Вот его основные пункты:

1. Люди старше 65 лет особенно тяжело переносят заражение коронавирусом и находятся в группе риска. С 30 марта по 14 апреля они должны соблюдать режим самоизоляции. В случае необходимости им помогут с доставкой продуктов волонтеры.

2. С 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность фитнес-клубов и тренажерных залов, компьютерных клубов, саун, бассейнов, аквапарков, парикмахерских, салонов красоты, спа-центров, массажных кабинетов и других аналогичных объектов. В этот же период будут закрыты торговые центры, за исключением находящихся на их территориях аптек и супермаркетов.

3. С 28 марта по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях, оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

3. С 28 марта до 5 апреля прекращается работа предприятий общественного питания, ресторанов кафе, баров, столовых, за исключением дистанционной торговли. По окончании этого периода заведения общепита должны обеспечить одновременное обслуживание посетителей из расчета не более 30% от количества посадочных мест в помещении.

4. МФЦ переводятся в режим работы по предварительной записи. Автоматически на полгода продлеваются меры социальной поддержки льготной категории омичей.

5. Ранее распоряжением введен запрет на проведение деловых, спортивных, зрелищных, публичных мероприятий, работу кружков и секций, других досуговых мероприятий с участием граждан в помещениях с числом участников более 50 человек одновременно. Предписано также приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских и иных развлекательных центров, запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава министерства труда и соцазвития Омской области, член штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе Владимир КУПРИЯНОВ:

– Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране и мире по-прежнему остается напряженной. Губернатор Александр Бурков и Правительство области оперативно реагируют на всю поступающую из федерального центра информацию. Распоряжение губернатора корректирует определенный ранее порядок работы на предстоящую неделю в соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Важно понимать, что все ограничительные меры применяются исключительно для безопасности жителей нашей области. Эти и другие меры позволят контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Глава региона просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам, помнить, что это делается для безопасности самих омичей».