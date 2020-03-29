В Омске объявили карантин из-за коронавируса: Горожане массово отправились гулять на набережную

В Омске, как и по всей России, сейчас объявлен карантин из-за угрозы коронавируса, который распространяется пугающими темпами. В регионе закрыли все развлекательные заведения, а также рестораны, кафе, торговые комплексы и спортзалы. Местных жителей настоятельно просят не выходить из дома без крайней необходимости. Особенное предупреждение для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска.

Сегодня, 29 марта, второй день, когда по идее должна идти добровольная самоизоляция. Но не тут-то было. Оставшиеся без досуга и временно свободные от работы омичи решили, что карантин – это просто дополнительные выходные и, несмотря на запрет, массово отправились гулять.

На набережной много детей и мамочек с колясками.Фото: Анна МИКУЛА

Вот такую картину автор этой статьи увидела на Иртышской набережной, куда ходит гулять с собакой. Люди вышли не только вывести питомцев по нужде, но и просто подышать свежим воздухом. Так совпало, что именно сегодня первый по-настоящему весенний солнечный день.

На набережной десятки людей: многие даже приезжают на машинах целыми семьями. Омичи массово занимаются спортом: бегают по дорожкам и катаются на велосипедах. Мамочки безщаботно гуляют с колясками, малыши катаются на роликах и самокатах. Множество пожилых людей занимаются скандинавской ходьбой. На двух площадках, где установлены уличные тренажеры, буквально не протолкнуться. Отчаянные рыбаки массово разбили палатки на подтаявшем льду Иртыша в своем любимом месте возле Речпорта.

На тренажерах не протолкнуться.Фото: Анна МИКУЛА

На всем протяжении Иртышск ой набережной стоят машины приехавших погулять горожан.Фото: Анна МИКУЛА

Беспечные рыбаки на подтаявшем льду.Фото: Анна МИКУЛА

И только у четверых прохожих из всей толпы мы заметили защитные маски: на маме с детьми (почему-то только на маме, а когда мы попытались сфотографировать эту женщину, она смущенно сняла маску, и убрала в карман), на молодой паре и на велосипедисте. Все остальные беспечно обменивались вирусами и микробами. И ни о каком минимальном расстоянии в два метра, как рекомендуют медики из-за угрозы коронавируса, никто, разумеется, не соблюдал.

Тем временем в Омске зарегистрированы уже три случая заражения Covid-19.