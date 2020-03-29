Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко»

Как ни старались в региональном правительстве, коронавирус все-таки добрался до Омской области. Первые заболевшие коронавирусом в Омске все-таки есть. В минздраве официально подтвердили сразу три случая.

У ПАЦИЕНТОВ БОЛЕЗНЬ ПРОХОДИТ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ

Заболела целая семья, вернувшаяся с отдыха в Арабских Эмиратах, - родители и ребенок. Самолет с сибиряками приземлился еще 15 марта, сразу же после этого всех отправили на домашний карантин. Если у самоизолированных острые симптомы простуды, тест на коронавирус делают на третьи сутки наблюдения. У данной семьи никаких признаков болезни не было, поэтому всем провели тест в конце инкубационного периода на десятые сутки – то есть 25 марта. Результаты обычно готовятся 6-8 часов. Получается, 25-26 марта уже было известно, что в Омской области есть больные коронавирусом. Но официально об этом почему-то сообщили только 29 марта утром.

Сейчас семья находится в инфекционной больнице на улице Лазо. Болезнь у всех троих протекает в очень легкой форме. Пациенты признаются: если бы не сделали тест, даже не подозревали, что являются носителями напугавшего всех коронавируса.

ПОЖИЛЫМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

Губернатор, тем временем, пошел на крайние меры: указом он запретил сибирякам пожилого возраста покидать дома. Именно люди старше 60 лет – в особой группе риска. К тому же своим указом глава региона Александр Бурков распорядился закрыть все развлекательные заведения и торговые центры (подробнее см. «А в это время»). Он обратился к омичам с просьбой остаться дома и никуда не ходить. В ситуации с коронавирусом самолизоляция – лучшее средство от борьбы с ним (подробнее см. «Сказано»). Объявленную нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля губернатор настоятельно советовал провести дома.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране и мире по-прежнему остается напряженной. Важно понимать, что все ограничительные меры применяются исключительно для безопасности жителей нашей области. Эти и другие меры позволят контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Глава региона просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам, помнить, что это делается для безопасности самих омичей, - подчеркнул министр труда и соцазвития Омской области, член штаба по предупреждению коронавируса Владимир Куприянов.

Правда, не все вняли советам. Многие омичи восприняли объявленный карантин и нерабочую неделю как очередные выходные. Некоторые отправились за город жарить шашлыки, хотя все базы отдыха с 28 марта закрыты. В субботу и воскресенье в городе потеплело, и сотни сибиряков вышли гулять на Иртышскую набережную. Даже новость о попадании коронавируса в Омскую область их не напугала.

НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ВЫЗВАЛИ КОЛЛАПС НА ПРОХОДНОЙ ОНПЗ

Первый блин комом вышел и на нефтезаводе. Это как раз одно из тех предприятий, которое не может остановить работу. Поэтому тысячи заводчан рано утром в субботу приехали на свою смену. После введения карантина и режима самоизоляции в Омской области там решили обезопасить сотрудников. Всем рабочим прямо на проходной начали измерять температуру. Однако руководство нефтезавода не предвидело, что на это уйдет слишком много времени. В итоге на проходной в ожидании медицинского досмотра скопилось около тысячи человек. Профилактика коронавируса в данном случае вызвала обратный эффект: в одном месте собрали огромную толпу людей. И все без масок. Самих рабочих больше всего волновало соседство с другой проходной – там своей очереди ждали китайцы, нанятые для строительных работ на ОНПЗ.

Вот такая толпа собралась у проходной ОНПЗ пока каждому измеряли температуру.Фото: ВКонтакте

- Запускают по четверо, поэтому так медленно. А рядом на другой проходной китайцы, – говорит на появившемся в соцсетях видео один из заводчан.

На самом предприятии заявили, что такие меры по борьбе с коронавирусом вызвало лишь «краткосрочное замедление пропуска».

- ОНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОНПЗ. – Реализуются организационные и профилактические мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, массового бесконтактного измерения температуры у сотрудников предприятия и подрядных организаций. Беспрецедентные дополнительные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время.

СКАЗАНО

«Неделя выходных дана не для развлечений!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Эти дни даны дни не для развлечений. Не для походов друг к другу в гости, а для того, чтобы оставаться дома, не передвигаться по городу. Сегодня важно не впустить в свой дом этот коронавирус. Вот для этого даны выходные.

Как любой регион, мы находимся в зоне риска. Наша задача – чтобы и дети, и старики находились дома. Важный барьер, который мы можем поставить, – наша личная ответственность и дисциплина. Прошу особенно поддержать людей старшего поколения, которым 65 и более лет. Потому что именно люди этого возраста предрасположены к такому виду инфекции, как коронавирус. Областное правительство прекрасно понимает, что человек, который находится дома, должен иметь продукты и связь с миром. Первое – мы обратились ко всем операторам сотовой связи, чтобы мобильные телефоны у старшего поколения не отключали, если есть задержка по оплате за связь. И даже если нет денег на счете, чтобы связь с миром была. Второе – сегодня начали активно работать созданные при ОНФ и партии «Единая Россия» волонтерские организации по доставке продуктов питания старшему поколению. Мы также обратились ко всем торговым сетям, чтобы они создали центры доставки продуктов питания на дом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Все кинотеатры, кафе и торговые центры закрыли на неделю

Всю неделю будут закрыты рестораны, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спорткомлексы и тренажерные залы, крупные торговые комплексы. С выходных не работает СТЦ «МЕГА». Купить продукты по-прежнему можно в привычных магазинах у дома – все продукты есть на полках.

До 1 июня должны быть закрыты все базы отдыха. Весь общественных транспорт до 5 апреля работает в режиме выходного дня. Если где-то будет нехватка автобусов, в мэрии пообещали оперативно реагировать не ситуацию.