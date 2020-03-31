Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции

«Комсомолка» выяснила, можно ли выгуливать животных во время самоизоляции и как это правильно делать. Напомним, такой режим сейчас введен уже во многих регионах стран. В Омской области пока просто объявлены продолжительные выходные и закрыто большинство учреждений и предприятий. Но со дня на день и наш регион может присоединиться к самоизоляции. Делается это для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. В нашей стране ситуация пока еще находится под контролем. Но если люди и дальше продолжат гулять по улицам, заражая друг друга, она может резко ухудшиться.

Вот, что важно знать о самоизоляции. Не только людям старше 65 лет, но и всем остальным, запрещено будет выходить на улицу без крайней необходимости. Это касается даже прогулок мамочек с колясками и пробежек. Исключения – люди, которым в силу служебных обязательств надо быть на работе. Также можно выйти на улицу при угрозе жизни и здоровью, в аптеку и за продуктами.

Кроме того, можно выгуливать собак. Однако делать это рекомендуется не далее 100 метров от дома и лучше в то время, когда на улице малолюдно. Основное правило здесь – соблюдать с похожими дистанцию не менее 2 метров. Выходить надо по возможности в маске и резиновых перчатках. Придя домой, надо их немедленно снять, завязать в пакет и выбросить в мусорное ведро. Руки и лицо после каждой прогулки советуют тщательно мыть – лучше с мылом.

Если человек находится на самоизоляции из-за подозрения на коронавирус, выходить из дома ему категорически запрещено – ведь он может быть практически биологической бомбой для окружающих. Выгул питомца такие хозяева должны поручить кому-то другому.

Кстати, во Всемирной организации здравоохранения опровергли слухи, что собаки или кошки могут заразиться Covid-19. Пока не зарегистрировано ни одного такого случая.