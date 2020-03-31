Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники

Омское правительство продолжает предпринимать меры по борьбе с коронавирусом. Для этого объявлена нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля. Сибиряков просят не выходить на улицу.

ГОРОД НИКТО НЕ ЗАКРЫВАЕТ

В регионе уже есть первые заболевшие covid-19 - это семья, прилетевшая из Эмиратов. Они чувствуют себя хорошо и в ближайшее время всех троих могут даже выписать.

- Ситуация остается стабильной: число заболевших не увеличилось, с карантина сняты уже 1093 человека, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича, - сообщает оперативный штаб - Под наблюдением на дому - 7309 граждан. Просим помнить: нерабочая неделя - это не повод гулять по городу и устраивать дружеские встречи. Необходимо соблюдать все меры самоизоляции.

В общественном транспорте от вида таких пассажиров жутковато.Фото: ВКонтакте

Многие советам властей вняли. Однако улицы Омска хоть и опустели, но сибирякам есть, к чему стремиться. Специальный интернет-сервис на Яндексе теперь оценивает не только загруженность дорог в крупных городах, но и количество людей на улицах. В первые дни уровень самоизоляции омичей сервис оценил на троечку.

После перехода Москвы и ряда регионов на всеобщую и обязательную самоизоляцию по городу поползли слухи, что скоро в Омске введут комендантский час. И передвигаться по городу бесприпятственно не получится. Тему начали обсуждать из-за фразы в официальном сообщении пресс-службы областного правительства после одного из совещания по борьбе с коронавирусом:

- Очередными изменениями в распоряжение губернатора Омской области о режиме повышенной готовности будут включены дополнительные меры безопасности, рекомендованные федеральным оперативным штабом.

За это сообщение СМИ и зацепились. Федеральный центр как раз рекомендовал регионам ввести меры, принимаемые в столице. Там выходить из дома без уважительной причины нельзя и всерьез обсуждается введение пропусков. Но в омском правительстве запрет на свободное передвижение по городу пока опровергают.

- Все, что связано с запретом передвижения по городу - фейк. В правительстве на сегодняшний день эта тема не поднимается, ограничение передвижения не рассматривается, - сказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Ярослав Лесовский.

МОШЕННИКИ ПЫТАЮТСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА СТРАХЕ

Атакуют в последние дни, как выяснила «Комсомолка», и ГИБДД. Телефоны ведомства обрывают встревоженные водители с вопросами о якобы заблокированных выездах из Омска. Эта информация также не соответствует действительности. В ГИБДД подчеркивают: сибиряки могут ходить и ездить, где захотят. Однако всем настоятельно рекомендуют поберечь себя и оставаться по возможности дома.

В условиях пандемии коронавируса в Омске активизировались мошенники. Ранее горожане заметили расклеенные на домах объявления с предложением обработать квартиры от covid-19. При этом сообщалось даже о «щедрой» скидке для пенсионеров в 500 рублей. Желающих заработать на боязни вируса хватает. Омичи заметили на парковке возле «Континента» заметили еще одного странного «предпринимателя» с рекламным плакатом. В нем он уверяет, что готов избавить ваше авто от коронавируса.

В областном минздраве настоятельно рекомендуют омичам не общаться с подобными людьми. Особенно просят быть осторожными с ними пожилых. Кроме того, что это похоже на банальную аферу, такие «дезинфекторы» могут сами оказаться разносчиками заразы. В магазинах в несколько раз выросли цены на лимоны и имбирь. В интернете начали активно муссировать тему, что якобы именно эти продукты помогают не заразиться коронавирусом. Это, конечно, неправда.

КСТАТИ

Бывший тренер «Авангарда» подхватил covid-19

У бывшего наставника омского клуба Майкла Пелино нашли коронавирус. Он заболел вместе с женой. Об этом заявила в Facebook сама жена канадского специалиста. К посту она приложила фото Пелино в медицинской маске.

- Мы продолжим самоизоляцию! Мы под наблюдением врачей, - сообщила супруга Пелино. Сейчас тренер с семьей находится у себя в дома в Канаде.

- Желаем Майклу и его близким здоровья, а наших болельщиков призываем внимательнее отнестись к своему и окружающих, это может коснуться каждого. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции, - говорится в сообщении пресс-службы ХК «Авангард».

Нынешний тренер «ястребов» Боб Хартли тоже у себя на родине в Канаде. Он на карантине.

- Боже, надеюсь, все скоро закончится. Самое главное сейчас – следовать рекомендациям, оставаться дома и помочь предотвратить распространение вируса. Мы с женой именно это и делаем, и даже еще не виделись с детьми. Впервые в моей жизни хоккей не является первоочередным вопросом. Здоровье людей и сохранение их жизни – вот, что сейчас действительно важно, – подчеркнул Хартли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бизнесмены просят у властей послаблений

Непростые времена у омских бизнесменов. Нерабочая неделя и закрытие всех кафе, кинотеатров и торговых комплексов поставило крест на их заработках. Каждый день они теряют деньги. Больше всех из-за коронавируса пострадали турфирмы и заведения общепита. А уменьшение прибыли скажется на рядовых сотрудниках и городском бюджете: омичи вовремя не получат зарплату, а город – налоги компаний в бюджет. Областной Союз предпринимателей выступил с открытым письмом.

Коммерсанты просят снизить налоговые ставки и дотаций от властей для отдельных направлений бизнеса. Но главное – предприниматели просят не затягивать с ограничительными мерами.

- Просим не принимать сверхжесткие, запретительные, долгосрочные меры, по ограничению ведения бизнеса либо распоряжения, ведущие к необоснованным расходам, превышающие обязательные федеральные требования, - говорится в письме Союза предпринимателей к областным властям.