Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса

Для большинства жителей Омской области продолжаются вынужденные выходные. Многие работают дистанционно. Чтобы не допустить распространения коронавируса, местным жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома.

К сожалению, некоторые люди все-таки вынуждены передвигаться на большие расстояния. Специально для них продолжает работать общественный транспорт. Но автобусов на дороги выходит значительно меньше.

Вот актуальное до 5 апреля время отправления рейсов:

– № 399 «Омск–Красноярка» –7. 10;

– № 1116 «Омск–Знаменское» – 8.30;

– № 1068 «Омск–Большеречье» – 9.10;

– № 1146 «Омск–Яковлевка» – 9.40;

– № 1820 «Шербакуль–Омск» – 10.00;

– № 1057 «Омск–Шербакуль» – 11.40;

– № 1083 «Омск–Октябрьское» – 12.10;

– № 1090 «Омск–Чапаево–Кабурлы – 13. 20;

– № 1662 «Черноозерье–Саргатское–Омск» – 13.40;

– № 1053 «Шербакуль–Омск» – 15.20;

– № 1106 «Омск–Тара» – 15.30;

– № 1461 «Муромцево–Омск» – 15.40;

– № 1156 «Омск–Андреевка» – 16.00;

– № 1160 «Омск–Оконешниково» – 17.30;

– № 1002 «Омск–Цветнополье» – 19.30,

– № 504 «Знаменское–Тара» – 14.40;

№ 336 «Омск–Харино» – 6.00, 10.00, 14.40, 17.40;

– № 123 «Ж/д-вокзал–Лузино» – 5.20, 7.30, 7.50, 10.10, 10.40, 12.40, 14.05, 16.45, 17.10, 19.30, 19.45;

– № 115 «Омск-Ракитинка» – 5.50, 7.10, 7.50, 10.00, 10.50, 13.00, 13.40, 15.40, 16.20, 17.50, 18.20, 20.00;

– № 214 «Омск–Сургутская база» (СНТ «Здоровье», СНТ «Яблонька») – 5.15, 6.10, 8.10, 10.30, 13.50, 15.50, 17.50.

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства настоятельно просит омичей воздержаться от поездок без крайней необходимости. Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома! – говорится в сообщении регионального ведомства.