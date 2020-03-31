Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно

Количество случаев коронавируса в Омской области выросло до 8. Власти пошли на крайние меры - в Омской области с 1 апреля введен режим всеобщей обязательной самоизоляции. Объясняем, что значит режим всеобщий режим самоизоляции. И как он скажется на жизни города.

1. Выходить из дома без уважительной причины теперь запрещается. Можно лишь в случаях особой жизненной необходимости.

2. К таким относят посещение ближайшей аптеки или продуктового магазина в шаговой доступности.

3. Выходить из дома можно для получения экстренной медицинской помощи.

4. Разрешается выходить на улицу для выгула собак, но не дальше 100 метров от квартиры.

5. Перемещаться свободно по Омску могут лишь работники предприятий с непрерывным производством. Их список утвержден омским правительством.

6. Сокращается до минимума движение общественного транспорта в Омске.

7. Будут работать специальные маршруты, которые отвечают за доставку людей на работу - в учреждения и на предприятия, где невозможно организовать дистанционную работу.

8. С 1 апреля выход на улицу без уважительной причины - наказуемое деяние. В ближайшее время в омском правительстве утвердят меру ответственности и размеры штрафов.

9. Режим всеобщей самоизоляции в Омской области принят с 1 апреля. Сроки окончания пока не утверждены.

ОФИЦИАЛЬНО

"Ситуация с коронавирусом ухудшается"

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Как мы видим, и выходные дни это показали, уязвимые социальные группы нарушают режим ограничений - несколько тысяч пенсионеров в течение дня передвигаются по городу в общественном транспорте. Молодежь сегодня собирается в общественных местах: в парках, на бульварах. Теперь это запрещено. Уважаемые омичи, я прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, тех, кто рядом с вами работает, рядом с вами живёт. Поэтому ещё раз прошу вас неукоснительно соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием