«Он в критическом состоянии»: Бурков рассказал о состоянии 62-летнего омича с короновирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T15:48:42+03:00

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Губернатор Александр Бурков вышел в эфир программы «Актуальное интервью» из ситуационного центра облправительства неслучайно. Накануне там прошло непростое совещание, где решали, как предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в регионе. Из-за того, что в Омске стало известно сразу о восьми зараженных, а многие горожане продолжали гулять по улицам, было решено ввести режим полной самоизоляции.

Глава региона рассказал о состоянии заболевших:

– Все находятся в инфекционных больницах. Один человек в возрасте 62-х лет в критическом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь, – сказал Бурков. – На оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции мы обсудили все «за» и «против» режима самоизоляции. Выслушали главного санитарного врача региона, который настаивал на введении такого режима. И с учетом его позиции приняли решение.

ИСТОЧНИК KP.RU