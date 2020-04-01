Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Ухудшается в регионе ситуация с распространением коронавируса - число заболевших увеличилось уже до 8 человек. Введенный режим всеобщей обязательной самоизоляции застал многих омичей врасплох.

Сибиряки гадают, как причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции уважительные, а какие нет. В первичной информации властей говорится лишь что теперь жители могут выходить из дома лишь в ближайшую аптеку или магазин за продуктами. Но жизненные ситуации гораздо шире. Отвечаем на самые частые вопросы.

1. Можно ли перемещаться по городу на личном авто или такси?

- Действует запрет на посещение массового скопления людей. Поэтому общественный транспорт работает лишь в дежурном режиме. Если у вас есть срочная необходимость отправиться куда-то на своей машине, это не запрещено, - пояснили нам по телефону горячей линии.

Водитель в машине будет один, вероятность контактирования с другими людьми сведена к нулю. Также не запрещена работа такси в Омске. Но пользоваться услугой рекомендуют только в экстренных случаях. Всех омичей просят оставаться дома.

2. Можно ли на личном авто поехать гулять в безлюдный лес?

И опять-таки запрета нет, при условии, что рядом с вами не будет толп людей, жарящих шашлыки. Сейчас власти к тому же настоятельно рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию в 2,5 метра друг от друга.

3. Разрешено ли выходить во двор выбрасывать мусор?

Пошли слухи, что даже для такого простого действия нужно будет получать разрешение. Это, конечно, не соответствует действительности. Никто никакие разрешения на передвижения по улице в Омской области сейчас не выдает.

4. Кому из омичей власти будут выдавать пропуска на перемещения по городу? Как их получить и кто за это будет отвечать?

Такая возможность обсуждается в Москве. Но в столице ситуация с коронавирусом гораздо серьезнее. Поэтому в Омской области никаких документов на перемещение выдавать пока не планируют.

5. На работе не дали остаться дома? Могу ли я добраться до офиса, если моя организация не относится к списку компаний жизнеобеспечения?

Ситуации бывают разные. Поэтому если руководство вдруг не пошло на встречу, нужно попросить выдать справку в свободной форме о том, что вы вынужденно работаете из офиса. Не исключено, что такая просьба сотрудника остудит пыл начальства, и вам разрешат остаться дома.

6. Какой штраф предусмотрен за нарушение самоизоляции в Омской области? Кто за этим будет следить?

Сейчас омское правительство утверждает ответственность за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины. Губернатор Александр Бурков готовит выступление с пояснениями для омичей.

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