Коронавирус в Омске, последние новости на 5 апреля 2020: Спекулянты по продаже масок, врачи без семей и кому можно выезжать из города

Появились свежие данные о том, сколько заболевших коронавирусом в Омской области. Их озвучил оперативный штаб при минздраве.

- Ситуация на данный час: под наблюдением врачей на дому – 3052 жителя региона, сняты с учета — 6991. В обсервации находятся 17 человек. С подтвержденным в «Векторе» диагнозом – 10 человек, ожидаем результатов еще нескольких пациентов сегодня в течение дня, - сообщили там.

Тем временем, въезд и выезд из города фактически закрыли. Режим обязательной самоизоляции продлен в регионе минимум до 12 апреля. Большинство водителей просто разворачивают - из-за этого на выезде из города образовалась пробка. Но все же некоторые машины пропускают. В ГИБДД пояснили, в каких случаях проехать все-таки будет можно. В ведомстве объяснили, кого пропустят.

- Водителю нужно будет при выезде объяснить ситуацию инспектору ГИБДД, куда он направляется. Машину пропустят, если, например, надо забрать ребенка из села у родственников или отвезти сельчанина в больницу Омска, - пояснили в ГИБДД.

Активизировались и желающие заработать на общей беде и коронавирусе. В одном из районов Омска прохожие пожаловались на сибиряка, который с машины торговал туалетной бумагой и масками по 80 рублей. Его уже вызвали в полицию и решают, что с ним делать.

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил колл-центр, операторы которого отвечают на вопросы, связанные с коронавирусом. Он сам попробовал себя в качестве оператора и принял несколько звонок. Глава региона признался: эта работа очень тяжелая психологически.

Губернатор также заявил, что врачи, работающие с инфекционными больными, теперь будут жить отдельно от своих родных. Им будут давать жилье в санаториях, которые сейчас закрыты до 1 июня, или в других местах.

- Чтобы медики не носили инфекцию с работы в семью домой, - уточнил Александр Бурков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/770918" frameborder="0"></iframe> Губернатор Бурков поработал оператором колл-центра вопросам коронавируса.

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