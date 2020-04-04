2020-04-04T17:14:46+03:00
Общество

Появилось видео, как губернатор Бурков поработал в колл-центре по вопросам коронавируса и ответил на звонки омичей

В день колл-центр обрабатывает до 10 000 обращений
Станислав МУХИН
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Бурков поработал оператором Единого консультационного центра по всем вопросам, связанным с коронавирусом.Бурков поработал оператором Единого консультационного центра по всем вопросам, связанным с коронавирусом.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Рабочую поездку совершил омский губернатор в колл-центр по вопросам коронавируса. Единый центр работает круглосуточно и обрабатывает до 10 000 звонков. Позвонить туда можно по единому номеру 8-800-350-46-96.

- Оборудовано 76 рабочих мест. Работа операторов организована в 3 смены. Каждые сутки консультируют и дают разъяснения людей до 170 человек – специалистов и волонтёров, которые отвечают на все вопросы, поступающие в колл-центр. Ночью хватает 10-15 человек. Пик звонков приходится на дневные и вечерние часы, - рассказали в омском правительстве.

Александр Бурков увиденным остался доволен. И даже попробовал себя в роли оператора колл-центра.

- Вопросов - колоссальное разнообразие. Людям нужна иногда даже просто психологическая поддержка. Здесь, в колл-центре, работают и психологи. Конечно же, большая нагрузка лежит сегодня на молодёжи, студентах медицинского университета, других вузов города Омска, которые принимают участие в этой тяжелой работе. Я сам поработал, принял несколько звонков. Не очень просто, потому что у людей вопросы сложные, у кого-то обиды, где-то недовольство, бывает и страх. Приходится успокаивать людей, - отметил губернатор Александр Бурков.

Губернатор Бурков поработал оператором колл-центра вопросам коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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