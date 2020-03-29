Пожилым омичам запретили выходить на улицу без острой необходимости
Губернатор Александр Бурков подписал распоряжение о временном закрытии всех развлекательных учреждений, а также заведений общепита, спортзалов и торговых центров. Открыты только продуктовые магазины и аптеки. Все из-за угрозы коронавируса.
Также в документе говорится о необходимости для пожилых людей, которые входят в группу риска, оставаться дома. В отличие от Москвы, где пенсионеров отлавливают на улицах росгаврдейцы, в Омске это носит, скорее, рекомендательный характер. Однако людям старше 65 лет настоятельно советуют поберечься.
Они могут воспользоваться услугой доставки продуктов из магазинов или попросить о помощи волонтеров. Кроме того, ряд омских супермаркетов выделил время, отведенное только для пожилых посетителей. Так они меньше рискуют подхватить опасную заразу.
Тем временем в Омске зарегистрированы уже три случая заражения коронавирусом. Заболевшая семья вернулась из Эмиратов и сейчас находится в инфекционной больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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