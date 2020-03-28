2020-03-28T14:12:46+03:00
Общество

В Омской области создали платформу, где собраны сервисы по доставке еды

Это поможет местным жителям проще перенести самоизоляцию
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Напомним, из-за повсеместного карантина в Омской области на неделю закрыты все развлекательные заведения, спортклубы и торговые центры. Продуктовые магазины будут работать, но покупателям все равно советуют по возможности избегать их посещения.

В региональном минэкономики сейчас формируют перечень организаций по доставке товаров первой необходимости на дом. По мнению специалистов, это поможет избежать заражения коронавирусом.

Представителям организаций и сервисов, готовых присоединиться к этой платформе, необходимо направлять сведения в минэкономики Омской области по адресу электронной почты: aakbulatova@mineconom.omskportal.ru. Подробную информацию можно получить по телефону: 37-40-05.

На сегодняшний день в перечень вошли 6 предприятий (сервисов):

1. Служба доставки «Победа!», 8 (3812) 320-370, 8 (3812) 660-333; https://shop.pobeda-market.ru/help.

2. Супермаркет «Океан», 8 (3812) 32-54-00, 8 (3812) 37-20-40; http://www.ocean-omsk.ru/index.php/ocean/delivery.

3. Супермаркет «Сытная площадь», 8 (3812) 20-01-01, 8 (3812) 20-00-25, 8-983-623-25-07; http://super.tc-omsk.ru/delivery.

4.Сбермаркет, 8-800-222-11-00; https://sbermarket.ru.

5. Единый Сервис Заказов, 8-958-761-79-29; http://astahan.kupimzavas.ru.

6. «Яндекс. Еда», 8-800-600-12-10; https://eda.yandex/omsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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