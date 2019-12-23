Омский «мальчик на гречке» может встретить Новый год дома с мамой

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-23T13:17:39+03:00

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Объявлен перерыв в судебном процессе матери Паши Алины Юмашевой и ее сожителя Сергея Казакова. Обоих обвиняют в истязании ребенка, которого они заставляли стоять на гречке. Заседания продолжатся уже после Нового года. Сейчас ребенок находится в интернате рядом с домом. Но иногда остается ночевать со своей мамой. Об этом нам рассказал директор омского интерната №5 Евгений Пузанов. Новый год ребенок, скорее всего, встретит дома.

- Я думаю, 31 декабря мальчик будет встречать дома с мамой. Видно, что он хочет и рвется домой. Но 27 декабря в интернате пройдет елка. Мы пригласили на нее Пашу. Я, надеюсь, он примет в ней участие. Нам бы всем этого хотелось, – ответил директор интерната.

Отчим постоянно издевался над ребенком и ставил его на гречку. Мать мальчика Алина Юмашева не мешала сожителю. Ребенок обо всем рассказал соседке. На Казакова и Юмашеву завели три уголовных дела - за истязания, вред здоровью и неисполнение родительских обязательств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU