2019-12-19T07:50:06+03:00
Общество

«Мальчика на гречке» из Омска отправили в скандальный интернат, где избиение подростка снимали на видео

Опека и мать решили, что там ребенку пока будет лучше
Станислав МУХИН
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Мальчик теперь в социальном центреМальчик теперь в социальном центреФото: СОЦСЕТИ
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Не заканчиваются злоключения 8-летнего мальчика из Омска, которого мать и отчим за малейшую шалость заставляли часами стоять на гречке. После поднявшейся шумихи чиновники все же убедили мать Алину Юмашеву временно отдать мальчика в социальный центр. Как стало известно "Комсомолке", мальчик оказался в интернате №5. В том самом, где 2 года назад подростки снимали на видео избиение более младшего воспитанника.

Как себя чувствует мальчик и навещает ли его Алина Юмашева, которая не лишена родительских прав - пока неизвестно. В любом случае Новый Год, похоже, Пашка придется встречать вдали от дома - в интернате.

Напомним, все вскрылось,когда 8-летний Паша смог сбежать из дома и рассказал все соседям. Выяснилось, что в наказание мальчика ставили на гречку. Один раз такое «воспитание» длилось всю ночь. В результате крупа вросла в кожу. После этого ЧП мальчик три месяца провел в реабилитационном центре. А потом его снова вернули маме, с разрешения которой отчим его и истязал. Сейчас обоим грозит по 7 лет колонии.

Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Драка в омском интернате.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

ПОДРОБНОСТИ

«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

«Мама добрая, всегда мне покупает что-то»: Паша, которого мать и отчим ставили на гречку, хочет остаться дома

Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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