2019-04-29T13:20:07+03:00
Общество

Омичу, сжегшему 2-летнего внука, предъявят новое обвинение

Ребенок умер, и мужчину будут судить уже за убийство
Анна МИКУЛА
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Когда Драненко конвоировали в суд, он втянул голову в плечи и пытался отвернуться.Когда Драненко конвоировали в суд, он втянул голову в плечи и пытался отвернуться.Фото: Анна МИКУЛА
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Напомним, 26 апреля, в реанимации БСМП-1 скончался двухлетний малыш, которого собственный дед затолкал в горящую печь. Мужчина во время белой горячки принял внука за черта и попытался сжечь его. Сильно обожженного мальчика вытащила бабушка.

За жизнь ребенка несколько дней боролись лучшие специалисты. Но прогнозов не давали - слишком большой была площадь ожогов. В результате спасти маленького пациента не удалось.

Изначально 53-летнего Александра Драненко, так бесчеловечно расправившегося с внуком, должны были судить за покушение на убийство малолетнего с особо жестокостью. После того, как мальчик скончался статью переквалифицировали на более жестокую - убийство малолетнего с особой жестокостью.

Сегодня, 29 апреля, Александру Драненко, которого на время следствия поместили в СИЗО, предъявят это новое обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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