«Меня надо изолировать»: Омича, бросившего 2-летнего внука в печь, отправили в СИЗО

- Как таких земля вообще носит! - шепчет своему коллеге девушка-пристав в ожидании начала заседания. Им пришлось сегодня конвоировать 53-летнего Александра Драненко. Даже имеющие большой опыт работы с самыми разными отморозками сотрудники Ленинского суда смотрят на него с ужасом и едва сдерживают эмоции.

Напомним, драма произошла 22 апреля на краю города. У не просыхавшего долгое время мужчины началась белая горячка. Из-за галлюцинации ему привидилось что-то страшное вместо родного внука. По версии следствия, нелюдь схватил двухлетнего малыша за ноги и начал заталкивать в разожженную печь. От неминуемой гибели ребенка спасло то, что он застрял плечиками в проеме.

22-летняя мать малыша была на работе. Жена Драненко, которую он избил и вытолкал за дверь, слышала разрывающие сердце крики внука, но одна не справилась с обезумевшим мужем. Она побежала за помощью к соседке. Вдвоем женщины смогли ворваться в дом и спасти мальчика. Но к тому времени вся верхняя половина его тела и голова уже были сильно обожжены. От сухого перечня увечий и травм, которые в итоге получил малыш, пробирает дрожь.

Суд над Александром Драненко.

Ребенка увезли на скорой в реанимацию БСМП-1. Сейчас за его жизнь борются лучшие специалисты. Пока даже опытные врачи не берутся делать прогноз - состояние крайне тяжелое и ближайшие несколько дней, как обычно бывает при таких страшных ожогах, будут решающими.

Как рассказала официальный представитель областного минздрава Светлана Оспенникова, минувшую ночь маленький пациент пережил - это уже позитивная новость. Пока врачи даже не могут определить глубину ожогов. От этого будет зависеть, выживет ли ребенок. Установили только площадь - более 50 процентов поверхности тела. Сейчас все усилия направлены, чтобы избавить мальчика от боли. Именно поэтому он введен в состояние искусственной комы и находится на аппарате искусственного дыхания.

Тем временем, следователи сразу после случившегося попытались взять показания у остальных членов этой семьи. Но сделать это было непросто. Все, включая старшую беременную дочь Александра Драненко, были пьяны. Он сам тоже находился в неадекватном состоянии - у него продолжалась белая горячка.

Живет семья на самой окраине - в СНТ «Птицевод» на Московке. «Пейзаж» вокруг их дома больше походит на декорации фильма ужасов: разбитая дорога, заброшенные постройки. Двор дома, где все произошло, завален каким-то хламом, посреди стоит полуразобранная «Газель». Напротив жутковатые качели из кресел, видимо, вырванных из этой машины. Не исключено, что это дед позаботился о своем маленьком внуке в минуту просветления.

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

В тот страшный день, поняв, что натворил, Александр Драненко просто бросил покалеченного им внука умирать, сбежал и заботился только о том, чтобы спастись от расправы. Его поймали на следующий день. Именно потому, что подозреваемый может снова скрыться, следователь ходатайствовал о помещении арестованного под стражу на два месяца.

Суд над Александром Драненко.Фото: Анна МИКУЛА

В зал суда ввели худого сгорбленного человечка, который пугливо, как дикий зверь, озирался по сторонам. Поняв, что его фотографируют, затравленно глянул в сторону своего адвоката и закрылся предусмотрительно захваченным листом бумаги. Аналогичный опыт у него есть - Драненко уже отбывал срок, поэтому на суде чувствовал себя спокойно. Правда, когда зачитывали материалы дела, где написано, как он изуродовал собственного внука, у него задрожали руки. Не исключено, что не от жалости к ребенку, а от продолжающегося похмелья.

- Раскаиваетесь ли вы в случившемся? - успевают спросить у подсудимого журналисты, пока он усаживался в специальном отделении суда за решеткой.

Александр только глубже втягивает голову в плечи и равнодушно молчит.

- Подсудимый не имеет постоянного места работы, злоупотребляет алкоголем, местным участковым характеризуется отрицательно, круг его общения - лица с криминальным прошлым, - обосновал свою точку зрения на суде гособвинитель.

Драненко регулярно устраивал пьяные дебоши, колотил жену и двоих дочерей. Пока девушки были несовершеннолетними, семья состояла на учете в органах опеки. Пять лет тому назад их оттуда сняли. То, что в этом жутком доме снова появился маленький ребенок, вероятно, никого не насторожило. Одно несомненно: благополучнее за это время семья не стала.

Суд над Александром Драненко.

Когда судья поинтересовался мнением подозреваемого, он отвечал довольно спокойно.

- Я согласен, что меня надо изолировать, - промямлил подсудимый.

Судья Плиско, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату. Впрочем, долго над очевидным вопросом раздумывать не стал. В итоге его решением Александр Драненко на ближайшие два месяца отправляется в СИЗО. При варианте, что расследование затянется, ему могут продлить арест. В любом случае, если его вину докажут, на свободу он выйдет очень нескоро. За попытку убийства малолетнего с особой жестокостью ему грозит длительный срок.

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