Омич пытался заживо сжечь в печи своего двухлетнего внука

Чудовищная история произошла на самой окраине Омска. Драма разыгралась в одном из ветхих домов в садовом товариществе Ленинского округа. Утром 22 апреля 21-летняя местная жительница отвела к своим родителям, которые живут по соседству, двухлетнего сына. Женщина прекрасно знала, что пьющий отец отличается буйным нравом, и оставлять с ним ребенка было страшно. Но Инна (имя изменено) воспитывает маленького Илью (имя изменено) одна. Маргинальные родители сами перебиваются случайными доходами. Чтобы как-то выжить, молодая мама вынуждена была работать и оставлять ребенка с бабушкой и дедом.

Накануне самые страшные опасения оправдались. То, что творилось в доме ее родителей, больше походит на ночной кошмар, чем на реальность. Иван Кабаненко (имя и фамилия изменены) с утра начал «заправляться» спиртным. Буянил он уже несколько дней подряд - когда его видели трезвым, никто из родных уже не припомнит. В итоге у 53-летнего мужчины началась белая горячка.

По всей вероятности, у него были галлюцинации, вместо малыша, спокойно спавшего в своей кроватке, ему привидилось нечто пугающее. С дикими криками алкоголик кинулся на мальчика. Бабушка, которую и саму постоянно избивал муж, бросилась защищать малыша. Она схватила мальчика за руки и пыталась заслонить от ударов собой. Разъярившись еще больше, дед вырвал насмерть перепуганного Илью из рук единственной защитницы. Ее избил и вытолкал за дверь. Потом схватил внука за ноги и подлетел к печи. На ней готовилась еда. Кабаненко снял металлический круг, на который ставятся кастрюли, и в это полыхающее отверстие начал заталкивать мальчика. От смерти его спасло лишь то, что он застрял плечиками в проеме печи.

Услышав истошные крики внука, бабушка сумела ворваться обратно в дом и вызволить Илью. На скорой обожженного малыша уже в полусознательном состоянии увезли в больницу. Сообщение об инциденте поступило от врачей. У мальчика диагностировали 50 процентов ожогов тела, сейчас он находится в реанимации.

Фото: пресс-служба регионального СУСК

Как выяснилось, семья Кабаненко долгое время была головной болью органов опеки, но пять лет назад их почему-то сняли с учета. При этом положение там, судя по всему, никак не изменилось.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью), - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - В ходе следствия будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания малолетнего потерпевшего, дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц социальных служб, контролирующих и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за условиями жизни семьи, в которой воспитывается малолетний ребенок, обеспечением безопасности жизни и здоровья малолетнего.

Агрессивного деда уже задержали, сейчас он находится в СИЗО. Но допросить его пока не получается, мужчина по-прежнему находится в неадекватном состоянии.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пока врачи не дают никаких прогнозов»

Официальный представитель министерства здравоохранения Омской области Светлана ОСПЕННИКОВА:

- Двухлетнего мальчика с ожогами 50 процентов тела привезли в БСМП-1, установить глубину ожогов пока невозможно. Сейчас маленький пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Прогноз делать рано. При ожогах сразу понять состояние не получится, оно будет ухудшаться по нарастающей вплоть до четвертого дня. Пока все усилия врачей направлены на облегчение страданий малыша. Проводится противошоковая терапия, ребенок введен в состояние медикаментозного сна. Он находится на аппарате искусственного дыхания.