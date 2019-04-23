2019-04-23T14:44:26+03:00
Общество

Двухлетний омский малыш, которого пытался сжечь в печи дед, находится в коме

Врачи пока не дают никаких прогнозов
Анна МИКУЛА
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За жизнь пострадавшего малыша сейчас борются медики.За жизнь пострадавшего малыша сейчас борются медики.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Напомним, двухлетнего мальчика со страшными ожогами половины тела привезли в БСМП-1 22 апреля. Как выяснилось, с собственным внуком так безжалостно расправился 53-летний дед. У мужчины началась белая горячка, и он пытался сжечь ребенка в печи. У мальчика обгорело 50 процентов тела, установить глубину ожогов пока невозможно.

- Сейчас маленький пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Прогноз делать рано, - рассказала официальный представитель регионального министерства здравоохранения Светлана Оспенникова. - При ожогах сразу понять состояние не получится, оно будет ухудшаться по нарастающей вплоть до четвертого дня. Пока все усилия врачей направлены на облегчение страданий малыша. Проводится противошоковая терапия, ребенок введен в состояние медикаментозного сна. Он находится на аппарате искусственного дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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