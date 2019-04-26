СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-26T08:52:38+03:00

В Омске мальчик, которого дедушка пытался сжечь в печи, умер в больнице Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Маленький омич, которого пытался сжечь в печи собственный дедушка, сегодня умер в больнице. Организм мальчика не справился с многочисленными ожогами, которые составляли около 50% тела.

- К сожалению, сегодня утром 2-летний мальчик скончался в больнице, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Светлана Оспенникова.

Напомним, жуткая история произошла еще 22 апреля. 53-летний омич, который любил выпить, остался с 2-летним внуком и его бабушкой. 21-летняя мама мальчика куда-то ушла по своим делам. Дедушке в пьяном угаре привиделось что-то страшное в родном внуке, и он попытался затолкать его в печь. Мальчика спасла бабушка, которую дед предварительно вытолкал из дома. Женщина остановила пенсионера и вызвала скорую. Мальчик получил 50% ожогов тела, его госпитализировали в больницу.

Медики не давали прогнозов о здоровье ребенка, они сообщали только, что его здоровье будет ухудшаться вплоть до 4 дня. Как стало известно сегодня, на 4-й день, мальчик умер утром от многочисленных ожогов.

Семья малыша была неблагополучной. Его бабушка с дедушкой жили в жутких условиях. 21-летняя мама мальчика также не характеризуется положительно. Пенсионера, пытавшегося сжечь внука, поместили на 2 месяца в СИЗО. Ему предъявляли обвинения в «покушении на убийство», теперь омича будут судить уже за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU