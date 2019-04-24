2019-04-24T11:48:07+03:00
Общество

Мать 2-летнего малыша, которого дед затолкал в горящую печь, навестила его в больнице

Состояние мальчика по-прежнему крайне тяжелое, но его удалось стабилизировать
Анна МИКУЛА
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Мама и малышМама и малышФото: vk.com
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Напомним, эта страшная история произошла на краю города в одном из домов в СНТ «Садовод». 53-летний мужчина схватил за ноги своего 2-летнего внука и засунул его в печь. Судя по всему, он долгое время пил, и у него началась белая горячка. Мальчика на скорой, которую вызвала бабушка, увезли в БСМП-1.

– Ребенок по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - рассказала официальный представитель регионального министерства здравоохранения Светлана Оспенникова. - Но его удалось стабилизировать. По счастью, ухудшения этой ночью не было. Сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как стало известно «Комсомолке», накануне в больницу приезжала 22-летняя мать пострадавшего мальчика. По словам очевидцев, вела себя она адекватно, алкоголем от нее не пахло. Молодая женщина поинтересовалась состоянием здоровья сына. Но так как он находится в реанимации, в палату ее пока не пустили.

Тем временем, следователи, пытавшиеся вчера допросить членов этой семьи, сделать этого не смогли - все родственники, включая беременную старшую дочь, были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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