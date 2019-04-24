К приезду следователей в омской семье, где дед сжигал внука в печи, все были пьяны

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-24T09:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

История чудовищной жестокости произошла в Омске накануне. 53-летний дед, у которого началась белая горячка, попытался сжечь в печи собственного внука. Двухлетнего малыша молодая мама оставила с бабушкой и дедушкой, и куда-то ушла. Деду что-то привиделось, он вытолкал бабушку за двери, а внука хотел сжечь в печи. Малыш поступил в городскую больницу с ожогами 50% тела, он находится в коме в больнице. Пока врачи не дают никаких прогнозов о его дальнейшем состоянии.

Как выяснилось, семья у малыша была неблагополучной. Они регулярно уходили в запой и состояли на учете, но два года назад с учета их сняли. Следователи, которые приехали опрашивать семью, не смогли с ними поговорить - мать малыша, бабушка и тетя ребенка были в глубоком запое. Они были пьяны настолько, что не смогли сказать ни слова. Суд вскоре будет решать дальнейшую судьбу деда ребенка, а медики будут бороться за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU