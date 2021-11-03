«Все очень плохо!»: Блогер, купившая квартиру омской «пенсионерке из бочки», попала с ковидом в реанимацию

Раньше Елена Тришина помогала другим, теперь помощь нужна ей самой. Фото: ВКонтакте

Беда случилась с блогером Еленой Тришиной. Той самой, которая помогла омской пенсионерке, наконец, выбраться из бочки и переехать жить в нормальную квартиру. Именно блогер организовала сбор средств для сибирячки. Теперь помощь нужна ей самой.

Как стало известно "КП-Омск", девушка серьезно заболела. Причем плохо Елена Тришина почувствовала себя еще в Омске. Сейчас же она слегла с коронавирусом в реанимации. И ее близкие говорят: состояние Лены ухудшается.

- Срочно! Лена сейчас находится в Крылатском Ледовом дворце в реанимации. Это видео она отравила мне, своей подруге вчера, а сегодня она уже в реанимации! - на вскоре удаленном ролике было видно, как блогер тяжело дышит через маску. - И все очень плохо! Как и отношение, по ее словам. У кого есть связи? Нужно срочно перевозить Лену в другую реанимацию!

Подписчики блогера-благотворителя тут же предложили организовать сбор средств. Но эту затею ее подруга сразу же отмела.

Елене Тришиной тяжело дышать без маски - тысячи подписчиков желают ей выздоровления. Фото: Instagram.com

- Никакой сбор средств не нужен! Просто незачем! Лену нужно перевозить в Коммунарку, у кого есть выходы на больницу? - написала на ее страничке подруга.

Буквально за несколько часов вопрос удалось решить. И блогера перевезли именно в эту больницу.

- Ребята! Со мной связались "сверху", Лену переводят в другую реанимацию! Пообещали держать ситуацию на личном контроле. Буду вас информировать, всем огромное спасибо! - рассказала подписчикам блогера ее подруга.

Отреагировала на известие и болезни и омская пенсионерка Светлана Чернова, которой Елена Тришина помогла с квартирой. Сибирячка искренне огорчилась.

- Да вы что! Ой-ой! Бедная, здоровья ей! Он уже здесь в Омске сопливила, говорила в нос и неважно себя чувствовала. Поймала все-таки... Я очень ей благодарна, пусть поправляется.

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