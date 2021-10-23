«Ночую сейчас в бочке – нужно пристроить Черныша»: Омская пенсионерка, которой блогер купила квартиру, не переезжает из цистерны из-за собаки

Добрые люди всего за 3 дня собрали для женщины необходимые 2,5 миллиона. ФОТО: Елена Тришина.

Светлана Васильевна из Омска – теперь счастливый человек. Почти 35 лет она жила в металлической бочке и в невыносимых условиях и лишь могла мечтать о своей квартире. Но блогер Елена Тришина исполнила мечту пенсионерки – вчера бывшая крановщица завода железобетонных изделий стала обладателем своей однушки в хорошем доме на Московке. Необходимые 2,5 миллиона рублей неравнодушные люди собрали для омички всего лишь за три дня. «Комсомолка» решила узнать, как изменилась жизнь сибирячки.

- Светлана Васильевна, как переночевали первый раз в новом жилье?

-Нет, я пока не ночевала. Сейчас я у себя в бочке. У меня же собака и кот – их кормить надо. Нужно с ними разобраться. У меня еще впереди есть две недели, чтобы окончательно получить все документы на квартиру и собрать вещи.

- Но вы же уже можете ночевать в новой квартире?

- Да, конечно.

- Собаку и кошку заберете с собой туда?

- (вздыхает). Черныша еще приучать к туалету надо. Ходит где попало, он же вольный пес. Его, заразу, тащишь, чтобы не гадил, а он еще и кусается. С характером. Посмотрю, если собака не приучится к туалету, то придется его пристраивать куда-то. А вот котика я точно заберу.

- Когда вы планируете впервые переночевать в своей новенькой квартире?

- Сегодня должен прийти мастер и установить телевизор. Вот сегодня я и переночую.

- А когда вы мечтали о своей квартире, что в ней хотелось сделать в первую очередь. Наверное, помыться в нормальных условиях, а не в бане у соседей?

- Конечно! Именно помыться как человек, думала всегда об этом. У меня до сих пор в голове не укладывается, что теперь такая возможность есть. Прием ванны с горячей водой… для меня это будут новые ощущения. Прям не верится! Есть все-так люди отзывчивые, спасибо им! А то 35 лет меня гнобили. А тут резко, за три дня раз и квартиру мне! Меня балкон вообще убил, какой он большой и широкий. И обзор красивый. Машинка теперь стиральная есть.

- А раньше как стирали?

- На руках, а как еще? В мозолях все руки стерты.

- Елена Тришина перевернула вашу жизнь?

- Не то слово. Я не ожидала такого! Какие-же они молодцы! Мне дали денег – я кредит закрыла вчера. У меня теперь есть свой дом! Не нужно ночью просыпаться и топить постоянно печку. Не укладывается в голове! Сегодня вот ночью, например, дважды аж пришлось топить, так холодно.

- По бочке не будет скучать, если честно?

- Нет, слишком сложные были годы. Про бочку я забуду.

- Хочется поскорее ее забыть?

- Ее уже не забудешь. Это моя страница жизни. Никак это не забыть. Скучать буду только по огороду. Я еще и чеснок успела посадить, теперь у меня голова болит, куда же его девать.