«А вдруг мне скажут «Улыбочку - скрытая камера!»: Омская «пенсионерка из бочки» боится, что покупка квартиры для нее - шутка

Светлана Васильевна говорит: если не отдаст кому-то свою бочку, так и будет к ней приходить.

Мучениям пенсионерки, прожившей 35 лет в металлической бочке на окраине Омска, пришел конец. Теперь Светлана Чернова - обладатель хорошей однокомнатной квартиры в новом доме. Собрать на нее 2,5 миллиона помогла московский блогер Елена Тришина. Тем не менее, 64-летнюю пенсионерку бочка никак не отпускает - она ездит туда постоянно и в свою новую квартиру возвращается лишь ночевать. Но домом Светлана Васильевна теперь называет исключительно квартиру.

Светлана Васильевна 35 лет ждала этих ключей от своего угла. Фото: Instagram.com

- Собаку Черныша да кота надо кормить. Скоро их заберут жить на дачу, - говорит пенсионерка. - Да вещи кое-какие перевожу из бочки в квартиру - одежду, обувь, посуду, еще какую мелочь. Просыпаюсь утром, собираюсь и еду к бочке. Сейчас вот, смотрю, уже темнеет - буду собираться обратно домой.

- Но ночуете в квартире?

- Да, конечно.

Квартира с отличным балконом и видом на березовую рощу. ФОТО: Елена Тришина.

- Нравится вам новое жилье?

- Нравится-то, нравится... но внутри какое-то беспокойство. Как-то нереально это все.

- Из-за того, что непривычно после бочки?

- Да, у меня за 35 лет уже отработался механизм: ночью нужно просыпаться и подкидывать дрова или уголь. Если не проснулась сама - Черныш будит. Я до сих пор каждые два часа просыпаюсь ночью - даже после переезда в квартиру. Плюс у меня еще такое ощущение, что есть какой-то подвох. И кто-то придет ко мне сейчас и скажет" Улыбочку! Это скрытая камера!" И окажется, что все это не по-настоящему.

- Вы боитесь, что все это не всерьез и вы лишитесь квартиры?

- Да, вот именно.

- Но вы же, надеюсь, понимаете, что это не так. Это уже ваше. Вы документы получили на квартиру?

В этой цистерне пенсионерка жила с 1987 года. Фото: Анна МИКУЛА

- На этой неделе должны позвонить и выдать.

- С документами на квартиру вам станет спокойнее?

- Ну да.

- Вы знаете, что лена заболела? Она написала у себя в соцсетях, что лежит в больнице с ковидом.

- Да вы что! Ой-ой! Бедная, здоровья ей! Он уже здесь в Омске сопливила, говорила в нос и неважно себя чувствовала. Поймала все-таки... Я очень ей благодарна, пусть поправляется.

- Что удивило больше всего в новой квартире? Что показалось самым необычным?

- Да то, что эта квартира вообще у меня появилась! Власти за 35 лет пальцем не пошевелили, хотели меня упрятать в дом престарелых. А тут человек приехал и все сделал за три дня. Низкий поклон всем людям!

В новом жилье сделан свежий ремонт. ФОТО: Елена Тришина.

- А ванная вас удивила? Наверняка мечтали о ней в бочке?

- Ха! Конечно! Это вообще радость и праздник. Первый раз я мылась несколько часов, не хотела выходить. Это вам не в тазиках в бане мыться!

- Бочку у вас кто-то все-таки забирают?

- Дак, был такой разговор. У них там на даче вроде бы какие-то рабочие, для них да под инструменты.

- Не будете жалеть ее?

- Неее-т! Если я ее не отдам, то не вылезу из нее никогда. Так и буду сюда приходить постоянно.

- Что за история у вас с родственниками? Говорят нашелся кто-то.

- Ой, да не говорите. Нашли там кого-то, боже ты мой!

- Мошенники какие-то?

- Да, скорее всего.

- А кто они? Какими родственниками-то представились?

- Кто-то по линии моих братьев. Их уже и нет никого в живых, я ни с кем и не общалась сроду.

- Думаете, это из-за квартиры?

- Не думаю. Но уже решался вопрос со сбором.

- Так, может, все-таки из-за жилья?

- Да прям! Нужна она кому, кто сюда поедет-то? Это все телевидение, хотели устроить ток-шоу. Меня звали настойчиво, а оно мне зачем нужно? Краснеть потом. Разведка там работает на телевидении ой-ой! Нашли тех, кого я сроду и не знала, что существуют.

- Какие-то глобальные планы на ближайшее время у вас есть?

- Ну вы загнули! Какие ж планы - я на пенсии. Буду жить да отдыхать, уже молодость назад не отмотаешь. Буду ждать, когда придет бабушка с косой.

- 64 года - еще жить и жить!

- Да род-то у нас короткий. У нас все рано уходили.

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