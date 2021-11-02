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2 ноября 2021 14:27

«А вдруг мне скажут «Улыбочку - скрытая камера!»: Омская «пенсионерка из бочки» боится, что покупка квартиры для нее - шутка

Светлана Чернова рассказала «Комсомолке», как ей живется в ее новой однушке
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Светлана Васильевна говорит: если не отдаст кому-то свою бочку, так и будет к ней приходить.

Светлана Васильевна говорит: если не отдаст кому-то свою бочку, так и будет к ней приходить.

Мучениям пенсионерки, прожившей 35 лет в металлической бочке на окраине Омска, пришел конец. Теперь Светлана Чернова - обладатель хорошей однокомнатной квартиры в новом доме. Собрать на нее 2,5 миллиона помогла московский блогер Елена Тришина. Тем не менее, 64-летнюю пенсионерку бочка никак не отпускает - она ездит туда постоянно и в свою новую квартиру возвращается лишь ночевать. Но домом Светлана Васильевна теперь называет исключительно квартиру.

Светлана Васильевна 35 лет ждала этих ключей от своего угла.

Светлана Васильевна 35 лет ждала этих ключей от своего угла.

Фото: Instagram.com

- Собаку Черныша да кота надо кормить. Скоро их заберут жить на дачу, - говорит пенсионерка. - Да вещи кое-какие перевожу из бочки в квартиру - одежду, обувь, посуду, еще какую мелочь. Просыпаюсь утром, собираюсь и еду к бочке. Сейчас вот, смотрю, уже темнеет - буду собираться обратно домой.

- Но ночуете в квартире?

- Да, конечно.

Квартира с отличным балконом и видом на березовую рощу. ФОТО: Елена Тришина.

Квартира с отличным балконом и видом на березовую рощу. ФОТО: Елена Тришина.

- Нравится вам новое жилье?

- Нравится-то, нравится... но внутри какое-то беспокойство. Как-то нереально это все.

- Из-за того, что непривычно после бочки?

- Да, у меня за 35 лет уже отработался механизм: ночью нужно просыпаться и подкидывать дрова или уголь. Если не проснулась сама - Черныш будит. Я до сих пор каждые два часа просыпаюсь ночью - даже после переезда в квартиру. Плюс у меня еще такое ощущение, что есть какой-то подвох. И кто-то придет ко мне сейчас и скажет" Улыбочку! Это скрытая камера!" И окажется, что все это не по-настоящему.

- Вы боитесь, что все это не всерьез и вы лишитесь квартиры?

- Да, вот именно.

- Но вы же, надеюсь, понимаете, что это не так. Это уже ваше. Вы документы получили на квартиру?

В этой цистерне пенсионерка жила с 1987 года.

В этой цистерне пенсионерка жила с 1987 года.

Фото: Анна МИКУЛА

- На этой неделе должны позвонить и выдать.

- С документами на квартиру вам станет спокойнее?

- Ну да.

- Вы знаете, что лена заболела? Она написала у себя в соцсетях, что лежит в больнице с ковидом.

- Да вы что! Ой-ой! Бедная, здоровья ей! Он уже здесь в Омске сопливила, говорила в нос и неважно себя чувствовала. Поймала все-таки... Я очень ей благодарна, пусть поправляется.

- Что удивило больше всего в новой квартире? Что показалось самым необычным?

- Да то, что эта квартира вообще у меня появилась! Власти за 35 лет пальцем не пошевелили, хотели меня упрятать в дом престарелых. А тут человек приехал и все сделал за три дня. Низкий поклон всем людям!

В новом жилье сделан свежий ремонт. ФОТО: Елена Тришина.

В новом жилье сделан свежий ремонт. ФОТО: Елена Тришина.

- А ванная вас удивила? Наверняка мечтали о ней в бочке?

- Ха! Конечно! Это вообще радость и праздник. Первый раз я мылась несколько часов, не хотела выходить. Это вам не в тазиках в бане мыться!

- Бочку у вас кто-то все-таки забирают?

- Дак, был такой разговор. У них там на даче вроде бы какие-то рабочие, для них да под инструменты.

- Не будете жалеть ее?

- Неее-т! Если я ее не отдам, то не вылезу из нее никогда. Так и буду сюда приходить постоянно.

- Что за история у вас с родственниками? Говорят нашелся кто-то.

- Ой, да не говорите. Нашли там кого-то, боже ты мой!

- Мошенники какие-то?

- Да, скорее всего.

- А кто они? Какими родственниками-то представились?

- Кто-то по линии моих братьев. Их уже и нет никого в живых, я ни с кем и не общалась сроду.

- Думаете, это из-за квартиры?

- Не думаю. Но уже решался вопрос со сбором.

- Так, может, все-таки из-за жилья?

- Да прям! Нужна она кому, кто сюда поедет-то? Это все телевидение, хотели устроить ток-шоу. Меня звали настойчиво, а оно мне зачем нужно? Краснеть потом. Разведка там работает на телевидении ой-ой! Нашли тех, кого я сроду и не знала, что существуют.

- Какие-то глобальные планы на ближайшее время у вас есть?

- Ну вы загнули! Какие ж планы - я на пенсии. Буду жить да отдыхать, уже молодость назад не отмотаешь. Буду ждать, когда придет бабушка с косой.

- 64 года - еще жить и жить!

- Да род-то у нас короткий. У нас все рано уходили.

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